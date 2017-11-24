HDP Gemlik İlçe Başkanı gözaltına alındı

Hurşit TOPAL/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA\'da polisin PKK terör örgütüne destek verenler ve propagandasını yapanlara yönelik operasyonunda, aralarında HDP Gemlik İlçe Eş Başkanı Leyla M.\'nin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK

terör örgütüne destek verip, propagandasını yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyon yaptı. Saat 06.30’da eş zamanlı olarak dört ayrı adrese yapılan operasyonda, HDP Gemlik Eş Başkanı Leyla Metin ve HDP ilçe örgütünde yönetici oldukları iddia edilen 3 gözaltına alındı. Şüpheliler, Bursa Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.