HDP, Gaziantep Üniversitesi ile ilgili iddiaları Meclis'e taşıdı

HDP Gaziantep Milletvekili ve Meclis İdare Amiri Prof. Dr. Mahmut Toğrul, Gaziantep Üniversitesi ile ilgili Sayıştay raporundaki iddiaları Meclis gündemine taşıdı. Raporda, kanuna ve mevzuata aykırı kayıtların bulunduğu ve hatalı ödemelerin yapıldığına ilişkin bilgilerin yer aldığını ifade eden Toğrul, “2017 yılı bilançosunda 150 ilk madde ve malzeme hesabında kayıtlı ilaç ve tıbbi malzeme tutarı ‘4 milyon 984 bin 488 TL’ eksik gözüktüğü” saptamasına da dikkat çekti.

Toğrul’un, Prof. Dr. Ali Gür’ün rektörü olduğu Gaziantep Üniversitesi hakkında kamuoyuna sunulan Sayıştay raporunda yer alan iddialarla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a yönelttiği sorular şöyle:

- Sayıştay raporuna göre, ilaç ve tıbbi malzeme tutarında 4 milyon 984 bin 488 lira eksik olduğu bilgisi yer almıştır. 4 milyon 984 bin 488 TL’lik tutarın akıbeti hakkında bir açıklama yapmayı düşünüyor musunuz? 4 milyon 984 bin 488 TL nereye aktarılmıştır?

- Gaziantep Üniversitesi’nde Sayıştay raporları ile tespit edilmiş olan usulsüzlüklere ilişkin herhangi bir soruşturma/kovuşturma yürütmeyi düşünüyor musunuz? Söz konusu üniversite yönetimi hakkında hukuki bir işlem başlatacak mısınız? Söz konusu bu meblağın geri tahsil sürecinin şeffaf bir şekilde yürütülmesi için bir çalışmanız var mıdır?

- Raporda, üniversitenin kayıtlarda henüz tahakkuk edilmemiş taşınmaz kiralarının tahakkuk edilmiş gibi ve gerçekleşmemiş gelirlerin ise gerçekleşmiş gibi kaydedildiği tespit edilmiştir. Bu kira gelirleri kime/neye tahsis edilmiştir?

- Raporda, Gaziantep Üniversitesi Hastanesi tarafından mevzuata aykırı ek ödeme hesaplaması yapıldığı ve personele doğru ödeme yapılmakla birlikte Hazine’ye ödenen veya ödenmesi gereken tutarlarda hatalar bulunmuştur. Söz konusu tutar ne kadardır ve kime ödenmiştir?

- 2016 yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda düzetilmesi istenen hatalar 2017 yılında da devam etmiştir. Söz konusu hatalar neden düzeltilmemiştir?

- Üniversitemize ait arazi ve arsalar üzerinde kuruluşundan bu yana çeşitli hizmet binaları ile yer altı ve yer üstü düzenleri yapılmış ancak bugüne kadar cins tashihleri ve ruhsatlandırma işlemleri yapılmaması raporda yer almıştır. Bu ruhsatlandırma işlemleri yapılmamasının gerekçesi nedir?