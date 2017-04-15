HDP finali Diyarbakır'da yaptı: Gökyüzü bizimle birlikte "Na" diyor

Halkların Demokratik Partisi (HDP), 16 Nisan’da düzenlenecek anayasa referandumu için yaklaşık bir buçuk aydır sürdürdüğü ‘Hayır’ kampanyasının finalini 5 Haziran Meydanı’nda düzenlenen mitingle yapıyor. Miting için on binlerce kişi, sağanak yağmura rağmen "Hayır" ve "Na" sloganları ile alana girdi. Tertip Komitesi adına açılış konuşmasını yapan HDP İl Eşbaşkanı Gülşen Özer "Gençler, kadınlar kendilerini bu pakette göremiyor, bu nedenle bu alana aktılar. Bu nedenle ‘Na’ diyoruz. Sonu ne olursa olsun biz kazandık. 8 Mart’ta, Newroz’da kazandığımızı gösterdik. Gökyüzü bizimle birlikte ‘Na’ diyor" diye konuştu.

Mitinge HDP İstanbul Milletvekili Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, HDP Sözcüsü Osman Baydemir, HDP bölge milletvekilleri ve siyasetçiler katıldı. Miting, alanda bulunanların saygı duruşunda bulunmasıyla başladı.

“Gökyüzü bizimle birlikte ‘Na’ diyor”

Tertip Komitesi adına açılış konuşmasını yapan HDP İl Eşbaşkanı Gülşen Özer, Diyarbakır halkının iradesini İstasyon Meydanı’nda gösterdiğini belirterek şunları söyledi:

"Amed Surları gibi dimdik ayakta duruyor. Diyarbakır Surları ve Dört ayaklı minareden alıyor. Bütün yaşadıklarına rağmen, yüksek bir sesle ‘Na’ diyor. Referandum ile karşımıza çıkıyorlar. Biz bu güçlü irademizle, olmadığımız pakete ‘Na’ diyoruz. Kürt halkına getirilecek paket ile ne verecekler? Cumhuriyetten bugüne Kürtlerin hiçbir hakkı olmayan anayasalara ‘Na’ diyoruz. İçinde hak ve hukuk olmayan pakete neden ‘Hayır’ dediğimizi haykırıyoruz. Gençler, kadınlar kendilerini bu pakette göremiyor, bu nedenle bu alana aktılar. Bu nedenle ‘Na’ diyoruz. Sonu ne olursa olsun biz kazandık. 8 Mart’ta, Newroz’da kazandığımızı gösterdik. Gökyüzü bizimle birlikte ‘Na’ diyor.

Buldan: Bu miting Ankara’ya mesajdır

Açılış konuşmasının ardından konuşan HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, “Yarın belediye başkanı, milletvekili seçmeyeceğiz. Bütün Türkiye geleceğini oylayacak. Milletvekili ve belediye başkanlarının tutuklandığı bir süreçte referandum bütün Türkiye’yi ilgilendiriyor, ancak en çok Kürt halkını ilgilendiriyor. Yarın AKP zulmünü sandığa gömecek” dedi.

Buldan konuşmasına şöyle devam etti:

Binlerce insanın bu meydanda toplanması Ankara’ya mesajdır. Ankara direnen halkın mesajını görmeli.

Pervin Buldan’ın konuşmasından sonra milletvekilleri Dilek Öcalan, Mehmet Ali Aslan, Ahmet Yıldırım, Ziya Pir, İmam Taşçıer ve Feleknas Uca’nın yanı sıra, cezaevlerinde devam eden süresiz-dönüşümsüz açlık grevi ile dayanışmak amacıyla 2 günlük açlık grevinde bulunan HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp halkı selamladı.

Baydemir: Zulüm varsa direnenler de var, ‘Hayır’ demek için sandığa gideceğiz

HDP Eşbaşkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile DBP Eşbaşkanı Sebahat Tuncel ile tutuklu milletvekillerinin ortak mesajı okundu. Ortak mesajın ardından ise HDP Sözcüsü Osman Baydemir konuştu.

Baydemir konuşmasına Kürtçe başlayarak, "Yarın sadece bir referandum olmayacak, aynı zamanda bir mahkeme olacak. Nüfus cüzdanı ve seçmen kağıdını yanınıza alın" dedi.

HDP Sözcüsü Baydemir, devamla şunları söyledi:

"Halkımızın evlerine yazı yazanları, Tahir Elçi’nin faillerinin bulunmadığını, kentlerin tanklarla yıkıldığını, Taybet anayı ve milletvekillerinin tutuklu olduğunu unutmayın. Yarın sandıklara gittiğinizde mührü öyle bir vurun ki kulaklarından asla çıkmasın.

"Bir yerde zulüm varsa buna karşı direnenler de vardır. İnkara karşı ‘Hayır’ demek için sandığa gideceğiz.

"‘Dört duvara koymuşuz istedikleri duvara yaslansınlar’ diyor. Biz dört duvara direnen bir gelenekten geliyoruz. Mazlum Doğan’ın Kemal Pir’in geleneğinden geliyoruz. 16 Nisan’da bu inançla sandığa gideceğiz."