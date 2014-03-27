HDP, Fethiye'de seçimlerin ertelenmesi için YSK'ya başvurdu

9 Mart Pazar günü ilçe binası taşlanarak saldırıya uğrayan ve tabelası indirilen Halkların Demokratik Partisi, Fethiye yerelinde seçimlerin ertelenmesi için İlçe Seçim Kurulu’na başvurdu.

9 Mart Pazar günü, 5 bin kişilik faşizan bir kalabalık tarafından parti binası taşlanan ve Kaymakam, Emniyet Müdürü ve Belediye Başkanı eşliğinde tabelası indirilen HDP Fethiye İlçe Örgütü, “Partimizin başta Anayasa olmak üzere, Siyasi Partiler Yasası ve 298 Sayılı Yasada tanımlanan seçim çalışmaları, seçim bürosunun tahrip edilmiş olması nedeniyle kullanılamaz durumda olması, can güvenliği nedeniyle seçim bürosunu gidemeyişimiz, propaganda dahil hiçbir seçim faaliyetini yürütemeyişimiz karşısında seçimlerin düzenli ve güvenli bir ortamda yapılması hukuka aykırı bir şekilde fiilen engellenmiş, partimiz ilçe seçimlerinde adeta eylemsel olarak saf dışı bırakılmıştır” diyerek; seçimlerin Fethiye’de ertelenmesi istemiyle ilçe seçim kuruluna dilekçe verdi.

“An itibari ile siyasal parti olarak bize oy vermek isteyen vatandaşlarımız tehdit altında ve korku içerisindedir. Açıktan tehdit edilmektedirler. Baskı ile sindirilmek istenmektedir. Parti üyesi olsun veyahut olmasın parti çalışmalarına katılmış tüm yurttaşlarımızın partimiz ile bağı zorbalıkla kopartılmıştır” denilen dilekçede, yapılan saldırılar anlatılarak, halen belediye başkanı ve DP belediye başkan adayı olan Behçet Saatçi tarafından seçimlerin düzeni ve güvenliğinin yok edildiği belirtildi.

“Bu koşullarda eşitler arası tarafsız, düzenli ve güvenlikli bir seçimin koşulu mevcut değildir. Yukarıda özetlenen tehdit, baskı, ve sabotaj eylemleri nedeniyle seçmenler sandık başlarına gidemeyecek ve oy kullanamayacaklardır. Seçimlere gölge düşürülmüştür. Şaibeli olacak seçimlerin tüm düzen ve güvenliğinin sağlanacağı bir zamana kadar acilen Fethiye İlçesi 30.03.2014 tarihinde yapılacak Yerel Seçimlerinin ertelenmesini, Serbest seçimlerin üzerine gölge düşmesine Sebebiyet veren Demokrat parti belediye Başkan adayının yasalar çerçevesinde adaylığının düşürülmesi “ istenen dilekçede, “Seçimlerin düzen ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olan başta Fethiye Kaymakamlığı, ve daha sonra Garnizon Komutanlığı, Emniyet Amirliği ve Belediye Başkanlığının bu konuda haklarında da gerekli yasal işlemlerin yapılması” da istendi.

Fethiye’de çarşamba akşamı Müjdat Duman isimli Kürt kökenli bir öğrenci saldırıya uğrayarak hastaneye kaldırıldı.