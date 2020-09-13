HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, cezaevindeki Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar bugün Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ı ziyaret edecek.

HDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret edecek.

Açıklamada, Demirtaş’la yapılan görüşmede siyasi gelişmelerin yanı sıra HDP ve Türkiye’yi yakından ilgilendiren kritik birçok konuda görüş alış verişinde bulunacağı belirtildi. HDP’nin önümüzdeki döneme ilişkin mücadele planının da görüşmede tartışılacağı kaydedildi.

Buldan ve Sancar, ziyaret sonrası 15.30’da cezaevi önünde açıklama yapacak.