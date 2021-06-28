HDP Eş Genel Başkanları kapatma davasını görüşmek üzere hukukçularla bir araya geldi

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, partilerinin kapatma davasına ilişkin hukukçularla bir araya geldi. Buldan toplantıda yaptığı açıklamada zor ve sancılı bir dönemden geçtiklerini belirterek, "Kapatma davasıyla saldırıların üst düzeyde yürütüldüğü bir dönemde bu buluşmanın önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu tarafından düzenlenen toplantıya Asrın Hukuk Bürosu, Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD), eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Yargıcı Rıza Türmen, Kobani davasında yargılanan siyasetçilerin avukatları ile çok sayıda hukukçu katıldı.

"Bu süreçleri çokça yaşadık"

HDP'nin kapatılması istenen dava için "tarihi" ifadesini kullanan Buldan şöyle devam etti:

"Bu tarihi davada hukukçu arkadaşlarımızın, yani sizlerin bizlere sunacağı öneri ve değerlendirmelerin büyük katkısı olacağını belirtmek isterim. Geçmişte çokça yaşadığımız bir mesele; parti kapatmalar. Bu gelenekten gelen bir partinin mensupları olarak hepimiz bu tür durumları, bu süreçleri çokça yaşadık. Parti kapatmaların özellikle Türkiye’nin demokratikleşmesi konusunda büyük bir yara olduğunu ifade etmek isterim. Kapatma davası, Türkiye’nin demokrasisine, geleceğine hiçbir fayda olmayacaktır. Bu dava siyasi bir dava ama hukuken de çok şey yapılacağını biliyoruz. Birlikte neler yapabiliriz bu partinin kapanmaması için hangi yollara başvurabiliriz bunu tartışacağız."

"Şantaj diliyle bir politika yürüttüler"

Sancar da konuşmasında kapatma davasının siyasi bir dava olduğu kaydetti. Sancar, "HDP’ye karşı yürütülen yargısal operasyonların hiçbirinin hukuki olmadığını, uluslararası yargı da defalarca kayıtlara geçti. Esasen kapatma davası öncesinde yürütülen kampanya hepimizin hafızasında canlı olarak duruyor. İktidarın sözcüleri ve özellikle küçük ortak yoğun bir siyasi kampanya yürüttüğü, partimize karşı kapatma talebini her fırsatta onlar dile getirdiler. Sadece bir siyasi kampanya da yürütmedi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nı tehdit eden, şantaj diliyle bir politika yürüttüler" diye konuştu.