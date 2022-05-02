HDP Eş Genel Başkanları: Gerçek anlamda kutlayacağımız bayramlar yakın

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, bayram mesajında, "Koşullar ağır olsa da gerçek bayramları kutlayacağımız günler uzak değil. Başaracağız" düşüncesini dile getirdi.

Mesajda, "Ramazan Bayramı’nı maalesef derinleşen savaş, ağırlaşan saldırılar, hukuksuzluk, emek sömürüsü, talan, açlık, yoksulluk ve ülkenin içine sürüklendiği siyasal, ekonomik ve sosyal felaketler eşliğinde karşılıyoruz. Yıllardır bu topraklar gerçek bayramların özlemini çekiyor ve bugün pek çok aile bayramı kutlayacak koşullardan mahrum. Dünyada ve bölgemizde huzur ve refah büyük bir saldırı ve tehdit altında. Bu yüzden bayramı buruk karşılıyoruz. Bu ülkenin ve bölgenin fertleri, insanlığın ortak değerleri olan bayramları refah ve mutluluk içinde kutlamayı hak ediyor. Dostluk ve dayanışmanın, kardeşlik ve diyaloğun esas alındığı bayramlar hepimizin hakkı. Ancak koşullar ağır olsa da gerçek bayramları kutlayacağımız günler uzak değil. Başaracağız. Hayatımıza ve haklarımıza, emeğimize ve ekmeğimize, bugünümüze ve geleceğimize kastedenlere inat, yaşamı bayram tadında yeniden inşa etmeye gücümüz var." denildi. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Bu vesileyle Ramazan Bayramı’nın ülkemizde, bölgemizde ve dünyanın dört bir yanında barış, huzur, adalete vesile olmasını, haksızlıklara karşı ortak mücadele duygusunu büyütmesini, barış ve kardeşliği getirmesini diliyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz ve başaracağımıza dair inancımız da kararlılığımız da tam. Hep birlikte hakkımız olanı alacağımıza, bu düzeni değiştireceğimize, eşit ve özgür yarınlarda gerçek bayramları kutlayacağımıza inanıyoruz. Bu duygularla bütün halklarımızın Ramazan Bayramı’nı kutluyoruz"