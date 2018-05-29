HDP Eş Genel Başkanı Temelli'den YSK'nın sandık taşıma kararına tepki: Hile ile seçim yapılacak

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Yüksek Seçim Kurulu'nun 24 haziran seçimlerinde sandıkların taşınmasına ve birleştirilmesine ilişkin aldığı kararı eleştridi. 16 Nisan referandumunu hatırlatarak "Halkın iradesini çaldılar. 800 bin civarında oy çaldılar" diyen Temelli, "Bu suça YSK da ortak oldu, şimdi aynı YSK 'oylar taşınsın' diyor. Çünkü oradan taşınacak oylar sayesinde, insanlar sandıktan uzak dursun, hile ile şaibe ile seçim olacak" diye konuştu.

"Üniversitelerin yapısının ve bilimin özerk olması gerektiğini" vurgulayan Temelli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Teknoloji diye insanlara 4 teker araba anlatıyorsun" ifadesini kullandı.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli , seçim çalışmaları kapsamında Eskişehir’deydi. Milletvekili adaylarının tanıtım toplantısına katılan Temelli, üniversiteleri bölünmesine tepki gösterdi. ‘Üniversitelerin özerk olması gerektiğini vurgulayan Temelli şöyle dedi:

“İnce, Cerrahpaşa Fakültesi’ni ziyaret etmiş, incelik göstermiş, neden buna karşı çıkıyorsun? Dekanı görevden alıyorsun liyakatı mı düşük. Oysa üniversite özerk olmalı, bilimsel olmalı, o zaman bilim gelişir. Bunların teknoloji dediği şey yerli araba üretmek. Sen hala teknoloji diye insanlara 4 teker araba anlatıyorsun."

Temelli konuşmasında sarf ettiği sözler şöyle:

"HDP Gezi'dir, yeni yaşam siyasettir"

Yüzleşeceğiz ki bu acıları yaşatanlara hesap soralım. İntikam alalım diye değil bir daha yaşamayalım diye. Bana diyorlar ki, “Gezi’de neredeydin?” Başladığı günden sona erdiği güne kadar tam da oradaydım. Biz orada bir arada yaşanabileceğini, tüm farklılıklarımıza rağmen yan yana gelinebileceğini gördük ve bunu yeni yaşam anlayışımızla tüm Türkiye ye anlattık. HDP Gezi’dir, yeni yaşam, yeni siyasettir.

"Yanyana yaşamayı içine sindiremediler"

2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayımız kent kent yeni yaşamı anlattı. “Tüm farklılıklarımıza rağmen bir arada yaşayabiliriz” dedi. Farklılıklarımız bizim zenginliğimizdir, bize güç katar. Hangi etnik kökenden, inançtan gelirsek gelelim ortak yaşamda demokratik cumhuriyeti kurabiliriz. Dedik ki, bu ülkeye bir çözüm gelecekse, barış inşa edilecekse bunu halklar inşa edecek. Bu yan yana yaşamayı içerisine sindiremeyen kimdir, iktidarlardır, AKP iktidarıdır. O farklılıkları birbirine düşman kılmaya çalışıyor, o farklılıklardan düşmanlık çıkartıyor, bir savaş politikası var ediyor.

"Taşınacak oylar sayesinde hile ile seçim yapılacak"

16 Nisan referandumda halkın iradesini çaldılar. Hayır oyları kazanmışken hem o boşalttıkları yerleşim yerlerindeki oyları gasp ederek hem de oyları çalarak ‘evet’ oylarını önde çıkardılar. 800 bin civarında oy çaldılar. Bu suça YSK da ortak oldu, şimdi aynı YSK “oylar taşınsın” diyor. Çünkü oradan taşınacak oylar sayesinde, insanlar sandıktan uzak dursun hile ile şaibe ile seçim olacak.

Erdoğan'a 400 vekil vermeyeceğiz

HDP parlamentoya giremeyince AKP 301’i sağlayacak. Tek derdi HDP’nin 80 vekiline el koymak. Şimdi bu oyunu bozma zamanıdır. 16 Nisan referandumu ile partili seçim sisteminin bu ülkeye neler getireceğini hep birlikte izledik. Bu kabusun böyle devam etmesini istiyor muyuz? O zaman 25 Haziran sabahı umuda uyanabilmek için sandıklarımıza hep birlikte sahip çıkmalıyız. Ne Erdoğan’a 400 vekil vereceğiz, ne de Erdoğan’ı cumhubaşkanı, başkan yaptıracağız.

"Demirtal hakikatin sesidir"

Bakın, cumhurbaşkanı adayımız 18 aydan uzun süredir tutsak. Bütün haksızlığa rağmen tutsak. Anayasa Mahkemesi bile kendi içtihadını çiğniyor. Onu tutsak edebilirsiniz, ama fikirlerimizi tutsak edemezsiniz. Bu düşünce nerede olursa olsun sesini yükseltmeye devam edecek. Demirtaş hakikatin sesidir.

"Sarayın iştihaını doyuramazsınız"

Ne kadar kaynak artırırsanız artırın bu kara deliği, sarayın iştahını doyuramazsınız. Bu kara delik kapanacak. Yerel demokrasiyle güçlendirilmiş bir parlamenter sistemi hep beraber inşa edeceğiz. Gerçek anlamda kuvvetler ayrılığını barındıran, evrensel hukuk kurallarıyla bezenmiş bir parlamenter sistem diyoruz ve bu çoğulcu laik bir demokrasidir. İşte cumhurbaşkanı adayımızla bunu savunuyoruz.

"2002 seçim propagandasını almış okuyor"

İşsize iş gerek onlar kalkmış diyorlar ki, biz teknolojide sıçrama yaratacağız. Akıllar o kadar karışmış ki 2002 seçim propagandasını almış onları okuyorlar. Ya kağıtlar karıştı ya aklı karıştı. “3 y” var diyorlar ki “Yasaklarla, yolsuzlukla, yoksullukla mücadele edeceğiz”. 16 yıl boyunca iktidardınız. Bırakın yasaklarla mücadele etmeyi, bütün ülke KHK ve OHAL’le yaşıyor.