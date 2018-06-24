HDP Eş Genel Başkanı Temelli: Oylarımızın takipçisi olacağız

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, seçim sonuçlarını takip etmek için HDP Genel Merkezi'ne geçti. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından da sandıklar başlarından ayrılmayacaklarını ve oylarının takipçisi olacaklarını söyleyen Temelli, “İnanıyorum ki yarın kazanmış olarak güne merhaba diyeceğiz” dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, seçim sonuçlarını takip etmek için HDP Genel Merkezi binasına geçti. Genel merkeze ilk olarak İstanbul’da oy kullanan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan geldi. Partililer tarafından alkış ve zılgıtlarla karşılanan Buldan, selamlaşma ardından içeri geçti.



Van’da oyunu kullanan Eş Genel Başkan Sezai Temelli de seçim sonuçlarının takibi için partisinin genel merkezine geçti. Alkışlarla karşılanan Temelli kısa bir açıklama yaptı.

"Sandıklardan ayrılmayacağız"

Artı Gerçek'te yer alan habere göre, sandık başlarında yaşanan olayları hatırlatan Temelli, şöyle konuştu:

“Günün ilk saatlerinden itibaren halkımız sandıkların başında bekliyordu. Oy verme işlemi saat 08.00’de başladı, ama halk saat 07.00’dan itibaren toplanmaya başlandı. Oy veren halkımız sandıkları terk etmedi. Akşam 17.00'de oy verme işlemi tamamlandıktan sonra da sandıkları terk etmeyeceğiz. Oylarımızın takipçisi olacağız. Akıbetini hep birlikte izleyeceğiz. Üzücü bazı olaylar oldu. Provokasyonlar çok sayıda olmasa da denendi. Gerekli işlemlerin yapılması için arkadaşlarımız müracaatta bulundu. Umutlu bir güne başladık. Bu umudu hep birlikte yarına taşıyacağız. Yarın tüm Türkiye için çok farklı bir gün olacaktır. Türkiye’nin her yerinden gelen bilgiler de bu yönde. Biz başlarken kazanacağız, mutlaka kazanacağız demiştik. İnanıyorum ki yarın kazanmış olarak güne merhaba diyeceğiz.”

HDP eş genel başkanları, seçimin sonuçlarını parti genel merkezlerinden takip edecek.