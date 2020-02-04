HDP Eş Genel Başkanı Temelli: Devlet Gülistan Doku olayının üstünü örtmeye çalışıyor

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, yaklaşık bir aydır kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun akıbetini sordu. Temelli, "Devlet bu olayı geçiştirmeye, üstünü örtmeye çalışıyor" dedi.

Temelli partisinin grup toplantısında konuştu.

Temelli, "Bitmeyen bir gecenin, kâbusun içindeyiz . Ellerinde benzin bidonu yangına koşmaya devam ediyorlar. Mülteci krizi sorun yumağı haline gelmeye devam ediyor. İdlib'de yaşananlardan sonra Cumhurbaşkanı apar topar Ukrayna'ya gitti. Cumhurbaşkanı'nın aklı fikri damatların bütçesinde." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı 'Yüzyılın Anlaşması'na da değinen Temelli, "İsrail ile dış ticaretimiz artmış. Filistin meselesinin çözümünde BM'nin ara buluculuğu olmalı. Türkiye bir an önce tarihi ile yüzleşmelidir." diye konuştu.

Temelli, "Kayyumlar, ilk olarak Kürtçe tabelaları indirdi, sokak isimlerini değiştirdi, heykelleri kaldırıldı. Kürtçe yayın yapan Azadiye Welat kapatıldı. Bütün illerde, ilçelerde hayata geçirdiler. Bu Meclis Kürtlerin de Türklerin de Meclisi'dir. Depremde bir görevli kadın arkadaşın Kürtçe konuşmasının ne kadar önemli olduğunu gördük. Deprem bunun en uç örneğiydi, kamusal alanda kendi dilinizde hizmet almıyorsanız gerçek anlamda dışlanmışsınız demektir. İnsanın kendini en iyi şekilde ifade edebildiği tek şey ana dilidir. 112’de Kürtçe yok. 112’de 112 dil var, Kürtçe yok." ifadesini kullandı.

Temelli açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Faşizmin kurumsallaşması için adım atacaklar. Yerel inisiyatifleri yok edecekler. Yerel demokrasinin gelişmesi, yerelin özerklik alanına bağlıdır. Yoksa sadece bir parlamentonuzun olması sizde demokrasi olduğunu göstermez. Özerklik kırıntılarına bile tahammül edemeyen iktidar bunları da kaldırmanın peşinde.

Tüm seçilmişler kayyumcu zihniyete karşı birlikte mücadele etmeli.

Kayyum rejimine kılıf arıyorlar. İnsanları, halkları, bölgeye terörize ederek bu rejimi sürdürmeye devam edecekler.

Gülistan Doku nerede? Devlet bu olayı geçiştirmeye, üstünü örtmeye çalışıyor. Tam bir aydır Gülistan Doku'ya ulaşılamıyor. Giderek artan kayıp vakaları var. Adalet mekanizması sadece bizle ilgileniyor. Ülkede adaletsizlik diz boyu. En büyük adaletsizlik cezaevlerinde yaşanıyor. Cezaevlerinde sistematik işkence var.

Elazığ’da depremde siyasi tutsakların kapısı açılmıyor, adli suçluların kapısı açılıyor.

Ekonomi alanına baktığımızda durum her gün daha vahim bir hâl alıyor.

TÜİK rakamları çarpıtmaya devam ediyor. Enflasyon sepetinde ‘çok seçiciler’ . En fazla fiyat artışının olan kalemleri kaldırıyorlar. TÜİK’in enflasyonu sahici değil. Asgari ücretliye yapılan zam bir ayda bitti.

Ülkede taksitli doğal gaz dönemi başladı. Ben umutluyum, bunla baş etmek için Diyanet İşleri Başkanlığı bir fetva verecektir.

Kızılay'a yardım gündeme yardım geldi. Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na aktarmış. Çok iyi kazanmışlar, nasıl kazanmışlar ki kazançlarının bir kısmını Ensar'a aktarmışlar. Kamuya vergi zararı yaratma peşindeler. İşte yolsuzluk ve talan aklı budur. Bu akıl ülkeyi daha fazla yoksullaştırmaktadır. Bu iktidardan kurtulmak için daha büyük adımlar atılmalıdır. 23 Şubat'taki kongremize herkesi bekliyoruz. Gelin birlikte demokrasi ittifakını var edelim. Bu iktidardan kurtulmanın yolunu bulalım. Bu kâbusa hep birlikte son verelim. Şimdi demokrasi ittifakı inşa etme zamanıdır. Halkların, emekçilerin, kadınların beklentilerine hep birlikte çözüm üreteceğiz. Tüm toplumu kucaklayan, herkes için siyaset diyeceğiz. Demokrasi ittifakıyla iktidara yürüyeceğiz."