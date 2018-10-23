HDP Eş Genel Başkanı Temelli: AKP ve MHP kayıkçı kavgası yapıyor; ittifak dedikleri pazarlık

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 24 Haziran seçimlerine ittifak yapan AKP ve MHP'nin yerel seçimde ittifak yapmayacaklarını açıklamasıyla ilgili, "Cumhur ittifakı birbiriyle pazarlığa tutuşmuş, af konusu, EYT konusu, ant konusu. Bunlar üzerinden yürüyen hikaye pazarlıktır, bu kayıkçı kavgasıdır" dedi. AKP ve MHP'nin 'birbirine düştüğünü' söyleyen Temelli, "İttifak dedikleri pazarlıktır" diye konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisini grup toplantısında konuştu.

Temelli, Danıştay tarafından iptal edilen 'Öğrenci Andı' ile ilgili "Türk çocuklarımız and okumuyor diye Türk olmalarında bir zaafiyet mi oluştu? Hayır. Aslında anttan çok daha beter ırkçı söylemleri o çocukların kafasına sokmak için ders kitaplarına işlediniz. Cinsiyet ayrımcılığı, etnik ayrımcılık, inanç ayrımcılığı..." diye konuştu.

"Arsalar AKP'lilere verildi"

Temelli, Şırnak'ın Silopi Belediyesi'nde yolsuzluk yapıldığı iddia etti. Temelli, "1 milyon TL'lik arsayı 26 bin TL'ye AKP üyesinin ağabeyine, 500 bin TL'lik arsayı 11 bin 500 TL'ye AKP İlçe Başkanı’nın ablasına vermişler" dedi.

"Gel Diyarbakırda söyle"

Temelli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moldova ziyareti sırasında Gagavuz Türklerini ziyareti sırasında “Kültür ırkçılığı kötü bir şeydir” sözleriyle ilgili "Moldova’ya gitmiş, Gagavuz Türklerine “Kültür ırkçılığına karşıyım” diyor. Sen bunu Diyarbakır’a geldiğinde söyleyebiliyor musun? Gel bunu İstasyon Meydanı’nda söyle" şeklinde konuştu.

Emeklilikte yaşa takılanlar...

Sosyal Güvenlik Kurulu'nun özerk olması gerektini söyleyen Temelli, "SGK özerk olsa bugün EYT mevzusunu konuşmayacaktık. Çünkü bunun altında yatan neden sosyal güvenlik açıklarıdır. AKP'nin iktidar olduğunda getirdiği ilk yasalardan biridir. Neden iktidar SGK’nın özerkliğine müdahale etti? İşte özerklik bu denli kıymetlidir" dedi.

"Cemal Kaşıkçı neden Türkiye'de öldürüldü sorusunun cevabını vereceksiniz"

Temelli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi gazetecinin öldürülmesiyle ilgili yaptığı açıklamalara ilişkin "Şimdi çıkmış Cumhurbaşkanı Cemal Kaşıkçı olayını anlatıyor. 2 Ekim'de herkes biliyordu ne olduğunu. Bu diplomaside gediğiniz durumu size gösteriyor. Kaşıkçı Türkiye'de öldürülüyorsa, neden Türkiye'de öldürüldüğü sorusunun cevabını vereceksiniz. Bu sorunun yanıtı Fırat'ın doğusundadır" diye konuştu.

"İttifak dedikleri pazarlık"

AKP ve MHP'nin yerel seçimde ittifak yapmamasıyla ilgili ise şunları söyledi: "Cumhur ittifakı birbiriyle pazarlığa tutuşmuş, af konusu, EYT konusu, ant konusu. Bunlar üzerinden yürüyen hikaye pazarlıktır, bu kayıkçı kavgasıdır.

Bizler evlatlarımızı bizden alanlara karşı başka evlatlarımızı yitirmemek için yan yana gelme ve bu iktidarın karşısında dikilme zamanıdır. Şimdi tecride son verme zamanıdır. Sayın Öcalan’a yönelik tecrit bitmeden bu ülkede barış konusunda adım atmak mümkün değildir."

Çok yakında bu kayyımları süpürüp atacağız. Zaten birbirlerine düştüler. Bunları faşizmin çöplüğüne süpüreceğiz. Geldiğiniz nokta budur. İttifak dedikleri pazarlıktır demiştik. Halkın sorunlarına pazarlıkla çözüm üretemezsiniz. Bunların hepsini süpürüp atacağız. Türkiye’ye barış da gelecek, demokrasi de gelecek. Türkiye’ye barış HDP ile gelecek."