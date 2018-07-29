HDP Eş Genel Başkanı Temelli: 8 aylık kritik süreçteyiz

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, marttaki yerel seçimler öncesinde Türkiye’nin önünde kritik bir 8 ay olduğunu söyledi. Yasamadaki değişikliklere de dikkat çeken Temelli, Meclis'in önemine vurgu yaparak "Hukuk devletini imha etmeye çalışan bu anlayışa karşı HDP parlamento kürsüsünü mücadele zeminine çevirmeye kararlıdır” dedi.

HDP yönetimi, yerel seçim stratejilerini geliştirmek için toplandı. İki gün sürecek PM toplantısının açılışında konuşan Temelli, “Önümüzdeki 8 ay Türkiye siyaseti açısından kritik bir döneme denk geliyor. Bu dönemde HDP’nin yürüteceği mücadele ve yerel yönetim seçimleri önemli uğraklar. Biz de çalışmalarımızı buna uygun bir şekilde planlayacağız. Örgütlenme çalışmalarımızı, yerel yönetim seçimlerine yönelik çalışmaları değerlendirip bir planlama çıkartacağız. Buna uygun bir programı hızla hayata geçireceğiz” dedi.

Temelli, “Eğer parlamentoyu bu akılla çalıştırmaya devam edecekseniz parlamento üzerinde vesayeti üretmiş olursunuz. Hukuk devletini imha etmeye çalışan bu anlayışa karşı HDP parlamento kürsüsünü mücadele zeminine çevirmeye kararlıdır” diye konuştu.

Leyla Güven’in durumu

Tutuklu HDP Milletvekili Leyla Güven’in durumunu aktaran Temelli, “Tahliyesi sadece 2 saat sürdü ve 2 saat sonra yeniden tutuklandı. Bu yetmezmiş gibi hastaneye götürülmüyor, kelepçe uygulamasına maruz bırakılıyor. Cezaevinde şarkı söylediği için disiplin cezası uygulandı ve 1 ay görüş yasağı getirildi. Ne milletvekilimize ne diğer siyasi tutuklulara yönelik bu uygulamalar kabul edilemez. Cezaevinde ve yargıdaki keyfi uygulamalar kabul edilemez” dedi.

"Cezaevlerinde işkence devam ediyor"

Temelli ayrıca, “Cezaevlerinde işkence devam ediyor, gözaltılarda işkence devam ediyor. Van’da gözaltına alınan aileye yapılan işkenceyi tüm Türkiye izledi. Bu konuyu defalarca dile getirmemize rağmen Adalet Bakanlığı Ceza Tevkif Evleri gibi kurumların hiçbir şey yapmaması siyasi bir aklın uygulamasıdır. Tüm kurumlar siyasi bir aklın emir ve görüşleriyle hareket eder hale gelmiştir. Tedavilerinin cezaevinde sürdürülmesi mümkün olmayan hasta tutuklu ve hükümlülerin sağlık haklarına kavuşması gerekmektedir. Bu durumda 700’e yakın hasta tutuklu ve hükümlü vardır” diye konuştu.

Ne olmuştu?

24 Haziran seçimlerinde HDP’den Hakkari Milletvekili seçilen Leyla Güven, aynı zamanda Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanlığı görevini de yürütüyordu. Türkiye’nin Afrin operasyonuna tepki gösterdiği açıklamaları, DTK’nın çalışmaları gerekçe gösterilerek, Güven 22 Ocak’ta gözaltına alınmış, 9 günlük gözaltı süresinin ardından 31 Ocak’ta çıkarıldığı Diyarbakır 9. Ağır Mahkemesi tarafından tutuklanmıştı.

Milletvekil seçildikten sonra dokulmazlık kazandığı için yapılan başvurunun ardından Güven hakkında tahliye kararı verilmişti. Savcığılın yaptığı itirazı üzerine Leyla Güven cezaevinden çıkmadan hakkında yakalama kararı çırakılmıştı.