HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: Erdoğan'ın 401 hesabını bozmanın tek yolu...

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 24 Haziran seçimlerinde HDP’yi destekleyeceklerini açıklayan siyasi parti ve kurumların İstanbul’da düzenlediği toplantıda "Erdoğan’ın hesabı 401’dir bu hesabı bozmanın tek yolu HDP’nin parlamentoya girmesidir" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 24 Haziran seçimlerinde HDP’yi destekleyeceklerini açıklayan HDP bileşeni parti ve kurumlar ile HDK’nin (Halkların demokratik Kongresi), Bir Adım Daha İnisiyatifi, EMEP, Emek ve Özgürlük Cephesi, Halkevleri, Kaldıraç, KÖZ, SMF, Partizan, TİP ve TÖP’ün de bulunduğu siyasi parti ve örgütlerin desteklediği toplantıda konuştu.

"Stratejik bir hamleye ihtiyaç var"

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 2018 yılının Türkiye açısından kritik bir yıl olduğunu belirterek "Bu kritik yılda "stratejik bir hamleye ihtiyaç var. Faşizme karşı omuz omuza diyerek bir kongre yaptık. Çünkü gidişat faşizmin kurumsallaşması yönünde. Bugün yan yanayız. 24 Haziran’da bu ülke bu iktidardan kurtulacak" dedi.

"Belki de olağan tek şey yolsuzluk"

AKP'nin 16 yıllık iktidar dönemindeki neoliberal poltikalarla ülkeyi içinden çıkılmaz bir yere sürüklendiğini ifade eden Temelli, şöyle konuştu:

"İktidara geldikleri gün dediler ki “3 y ile geliyoruz. Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla mücadele idi bu “3 y”. Şu anda OHAL ile yaşıyoruz. Bundan da ötesi OHAL’in sistematik hale gelmesi. İş adamlarına vaatleri OHAL. Bir diğeri yoksullukla mücadele idi. 16 yıl boyunca emek ve doğa o denli sömürüldü ki bugün yoksulluğun derinleşmesiyle karşı karşıyayız. Dünyada en yoksul ülkeler arasındayız. Gelir ve servet adaletsizliği inanılmaz boyutlarda. Yolsuzluğa gelince; belki de bu ülkede olağan tek şey yolsuzluk. Yolsuzluk yapmayan bir kurumsal yapı, devlet mekanizması içinde kalmadı."

"24 Haziran sonrasındaki mücadelemizle anılacağız"

HDP Eş Genel Başkanı Temelli, Ankara'daki koalisyonlara AKP iktidarından kurtulamayacağını belirterek Şimdi tam da yan yana mücadele etme zamanıdır. 8 Mart’ta, Newroz’da, 1 Mayıs’ta yan yana geldiğimiz gibi şimdi bu seçimde yan yanayız. Bizler 24 Haziran sürecindeki değil 24 Haziran sonrasındaki mücadele hattımızla anılacağız. 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde biz Yeni Yaşam Manifestosuyla halkımızla buluştuk" dedi.

"Geçiş dönemine ihtiyaç var"

AKP'nin 2001 krizinden sonra demokrasi vaadiyle iktidara geldiğini ifade eden Temelli, "Türkiye’ye demokrasi vaat edenler şimdi bizi aynı krize sürüklediler. Bu enkazı birlikte kaldırmanın yolu birlikte yürümekten geçiyor. 24 Haziran’da önemli bir başlangıç yapacağımıza inanıyoruz. Demokrasiye karşı kurulan barajı yıkan sonra büyük bir dönüşümü gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Türkiye’nin bir geçiş programına ihtiyacı olduğunu kaydeden Temelli, "Cumhurbaşkanı adayımız Selahattin Demirtaş’ın Türkiye’ye vaadi bu dönüşümdür. Cumhurbaşkanı yetkilerini kullanmak değil yeni bir demokrasi mücadelesini var etmek amacıyla tüm Türkiye halklarına bu sözü veriyor. Yeniden yeni yaşamı bir arada var edebiliriz. Yerel demokrasi ile güçlendirilmiş bir demokrasi, demokratik cumhuriyeti ortak vatanda inşa etmeyi önüne koymuş bir programa ihtiyacımız var. Adayımızın da savunduğu tez budur" şeklinde konuştu.

"Barajı yıkmak zorundayız"

Demokrasi önündeki barajı yıkmak zorundayız diyen Eş Genel Başkan Temelli "Parlamento seçimlerindeki hem aday listelerimiz hem de programımız, 16 yıllık tahribatı ortadan kaldırabilecek bir çalışmayı önüne koydu. Siyaseten, iktisaden demokratikleşme ve ortak vatanda barış içinde yaşayabileceğimiz bir siyasi hattı 24 Haziran’dan sonra var edebiliriz. Bunun için öncelikle demokrasi önündeki barajı yıkmak zorundayız. HDP’nin parlamentoda olması Türkiye halklarının, emekçilerinin parlamentoda olmasıdır" dedi.

"Gelin beraber Parlamentoda olalım"

"Erdoğan’ın hesabı 401’dir bu hesabı bozmanın tek yolu HDP’nin parlamentoya girmesidir" diyen Temelli, tüm yapılara bu çağrıyı yaptıklarını söyledi.