HDP Eş Genel Başkanı Sancar: İyi Parti’den bize danışma için gelen olmadı

Eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, seçim sürecinde İyi Parti’den kendilerine aracılar geldiği ve fikirlerini sorduğu yönündeki sözlerine ilişkin HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, “İyi Parti’den bize danışma için gelen olmadı" dedi.

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Sancar, "İyi Parti’den bize danışma için gelen olmadı; varsayalım gelmiş olsun, bizden kim akıl vermiş onu da bulamadım” diye konuştu.

Sarıkaya, "İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da böyle bir şeyin gerçekleşme olasılığının bulunmadığını söyledi. Bu durumda darbe tartışması ile başlayıp HDP ile devam eden siyasetin bu peşrev turundaki hedefi ne? Görünen o ki bütün siyasi partiler Koronavirüs sonrası stok sayımı yapıyor ve yeni dönemin yol haritasını çiziyor…" ifadesini kullandı.

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