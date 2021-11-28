HDP Eş Genel Başkanı Sancar erken seçim çağrısını yineledi: Getirsin sandığı koysun buraya bakalım

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, erken seçim çağrısını yineleyerek, “Eğer kendine güveniyorsa ekonominin kitabını yazdığı iddiasında samimiyse politikalarına inanıyorsa getirsin sandığı koysun buraya bakalım” dedi.

Sancar, partisinin Mersin’de düzenlediği 'Demokrasiye çağrı' mitinginde konuştu.

Sancar, "Bu coşkuyu bu heyecanı görünce Saray’dakilerin tir tir titrediğini biliyoruz. Zulme zorbalığa sömürüye, yoksulluğa, açlığa rağmen heyecanınızdan umudumuzdan hiçbir şey kaybetmediğimizi görenler kimin nereye yürüdüğünü biliyorlar" diye konuştu.

Sancar şu ifadeleri kullandı:

"Bu iktidar istifa etmelidir. Hemen şimdi istifa etmelidir. Erken seçim ya da derhal seçim kararı almalıdır. Eğer kendine güveniyorsa ekonominin kitabını yazdığı iddiasında samimiyse politikalarına inanıyorsa getirsin sandığı koysun buraya bakalım halktan ne cevap olacak. Buyursunlar getirsinler sandığı halktan alsınlar cevabı"