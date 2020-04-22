HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan infaz yasası özrü

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Meclis’te infaz indirim yasası oylamasına az sayıda milletvekiliyle katıldıkları için seçmenlerinden özür diledi. Sancar, "Başım gözüm üstüne haklılar" dedi.

KRT TV’deki programda konuşan Sancar, Meclis’te 61 sandalyesi bulunan HDP’nin, geçen hafta TBMM Genel Kurul’da yapılan infaz indirim yasası oylamasında 24 ret oyu vermesiyle ilgili gelen eleştirilere yanıt verdi. Mithat Sancar, şunları söyledi: “7 gün boyunca orada her maddede konuştuk. Milletvekillerimiz 4 kere ayrı ayrı Meclis içinde yürüyüş yaptı. Sembol nedir oylama anında muhalefetten kaç milletvekili var. Bu bir şekildir. İnsanlar son anda o fotoğraf görmek istemişler demek ki. Biz bunu fark etmemişiz. Seçmenimizden de özür diliyoruz. Samimiyetle eleştiri yapan her kesime de haklı olduğunu söylüyoruz.”

“Sembollerin değerine daha fazla kafa yormamız gerekiyor. Biz işin içeriğine çok yoğunlaştık. İnsanlar ‘Ya tamam sayın başkan, sayın milletvekilleri çalıştınız ama son anda orada güçlü görünseydiniz. Bu bize moraldir’ dedi. Başım gözüm üstüne haklılar. Eğer orada muhalefet tam kadro, daha doğrusu 34 vekil daha bulundursaymışız sanki kanun başka çıkacakmış gibi bir algı yaratanlar var. Muhalefetin tamamı da orada olsaydı. O kanun gene çıkacaktı.”