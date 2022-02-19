HDP Eş Genel Başkanı Sancar: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak aday olmalı

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Milletvekili seçimlerine ayrı girilebilir ama Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak aday olmalı. Biz ortak aday fikrine açığız. Eğer ortak adayda anlaşılırsa biz destekleriz. Bu ittifakta yer almak değildir." dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Tele 1 yayınında Merdan Yanardağ'ın sorularını yanıtladı.

Parlamento seçimlerine "3. bir yolla gireceğiz" diyen Sancar, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda müzakere istiyoruz. Ortak aday fikrine açığız ama birlikte tartışalım." ifadelerini kullandı.

"4 muhalefet liderini ziyaret ettik, bize geri dönüş yapın dedik; geri dönüş olmadı"

6 muhalefet partisinin liderinin bir araya geldiği toplantıyı da değerlendiren Sancar, "'Biz niye o masada değiliz' demedik. Bizim bir yolumuz ve politikamız var. Ne istedik muhalefetten. Deklarasyonumuzu yayınladık. O zaman bizimle bu deklarasyonu ile birlikte diyalog ve müzakere konusunu değerlendirin dedik. 4 muhalefet liderini ziyaret ettik. Bize geri dönüş yapın dedik. Geri dönüş olmadı" diye konuştu.