HDP Eş Genel Başkanı Sancar: Ülkeye Katar sermayesini kayyım yapmış bu iktidar

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP'li belediyelere kayyım atanmasına bir kez daha tepki gösterdi. Hükûmetin Katar Emiri'yle yaptığı 11 anlaşmayı da gündemine alan Sancar, " Ülkeye Katar sermayesini kayyım yapmış bu iktidar. Bu ülkenin kaynaklarının başına Katar kayyımı gelmiş. Katar sermayesine ülkenin kaynaklarını peşkeş çekme ihtiyaçları var ama bunların hesabını soracağız" dedi.

Partisinin grup toplantısına konuşan Sancar'ın açıklamalarından öne çıkanla şöyle:

"Bir günde 24. sıradan 3. sıraya yükseldi Türkiye. Ne diyordu bakan hasta ile vaka sayısı farklı. Bir ülkede veya bir toplulukta bir yalanı bir kere pazarlayabilirsiniz. Toplumun veya çoğunluğu belki inandırırsınız. İkinci kere tekrar edersiniz. Bir kısmı yine inandırabilirsiniz ama üçüncü kez söylediğinizde kimse size inanmaz. Bu yalanın faturası halkın sağlığıdır. Salgının yaygınlaşması için pek çok oyun oynamasıdır. Bu basit bir yalan değil değerli arkadaşlar. Bu toplumun sağlığına mal olan bir yalandır. Bunun bir karşılığı olmayacak mı? Bunun hesabını bu iktidar vermeyecek mi? Sorumluluğu bir bakanın üzerine yıkarak sistemi aklayabileceklerini mi düşünüyorlar. Yetki bende diyen Erdoğan'ın burada bir sorumluluğu yok mu! Bu yalana inanmıyoruz, halk da inanmıyor. Sistem çöküyor.

"Ulusal çıkar kavramı bu iktidarın yalanlarını örtmek için en fazla sığındığı gerekçedir"

Bu yalanın pazarlanması için kullanılan yalan neydi, hatırlayalım. Hem vatandaşlara hem DSÖ'ye yanlış bilgi verilmesini ulusal çıkarları korumak için yaptığını açıklamıştı. Bir sebebimiz var anlayın bizi demeye getirmişti. Ulusal çıkar kavramı bu iktidarın yalanlarını örtmek için en fazla sığındığı gerekçedir. Ulusal çıkar ancak toplumun katılımıyla, tartışmasıyla belirlenebilir. Ulusal çıkar denince, itirazların kesildiği, suların durduğu bir dönem artık yok. Çünkü hakikat yolculuğu devam ediyor, bunun başını da HDP çekiyor, bu bedeli de Kürt halkı ödüyor. "

"İktidarın temsilcilerini ve iktidarın küçük ortağının özür borcu vardır"

"Bu iktidar talan ve savaş politikalarını yürütebilmek için yalan söylemek zorundadır. Ancak bu iktidarı çökertirsek talan politikalarını da çökertebiliriz. Hepimiz bu dersin gereklerini mutlaka yapmalıyız. İktidarın temsilcilerini ve iktidarın küçük ortağının özür borcu vardır. Ama sorumluluk sadece özürle ortadan kalkmak. Ama özür bir erdem olduğu için sorumluluğun da önünü açar. Çıkın TTB başta olmak üzere bu yalanı aylardır ortaya koyan herkesten özür dileyin ama bu sorumluluğunuzu ortadan kaldırmayacaktır."

"Yasak var destek yok!"

"Yasaklar geldi biz de bazı yasakların olması gerektiğini başından beri söylüyoruz ama bu yasakların bir mantığı olur. İktidarın açıkladığı yasaklar çelişkilerle doludur. Yasak açıklanırken destek es geçiliyor. Destek niye gerekli? Eğer sokağa çıkma yasağı ilan edecek işletmelerin kapanması kararını alacaksanız insanların geçinmesini sağlayacak tedbirler almak zorundasınız. İktidarın açıklamasında yasak var destek yok. Yasaklar da büyük ölçüde ekonominin çarklarını döndürmek için konuyor. Halksa ekonominin çarkları içinde ezilsin iye kendi kaderine terk ediliyor. Bu iktidarın bu düşüncesine karşı mücadele bir insanlık mücadelesidir. Yalanların sonu yok. "

"Lütfen bu yalanlara üstüne hangi etiket konursa konsun artık inanmayın"

"Osman Şiban ve Servet Turgut helikopterden atılmışlar ve daha sonra servet Turgut hayatını kaybetmişti. Önce valilik sustu. Sonra olayı örtbas etmeye yönelik bir şablon bildiri yayınladı Van Valiliği. İçişleri Bakanlığı da sustu uzun süre. Benzer olayları yakın zamanda yaşadık biliyoruz. Mardin'de o zamanda 57 yaşındaki, Abdi Aykut için şimdiki sözlerine benzer sözler söylemişti İçişleri Bakanı. Aykut'un normal bir hayatı olan köylü olduğu ortaya çıkmıştı. İşkence hiç kimse için kabul edilemez. Aykut çok ağır işkencelere maruz kalmıştı. Dava açmış bakanlığı tazminata mahkum etmişti. Şimdi demek istiyor ki İçişleri Bakanı bizleri sorgularsanız sizler de teröristlere yardım etmiş olursunuz. Yani yine ulusal çıkar yalanı devreye sokuluyor. Lütfen bu yalanlara üstüne hangi etiket konursa konsun artık inanmayın. Bu yalanların peşinden gitmeyin. Bu iktidar bir zulüm ve talan iktidarıdır. "

Kürt sorunu tepkisi

"Kürt sorunu Kürdün hakkını inkar etmektir. Kürt sorunu Kürdün iradesini inkar etmektir. Kürde yönelen cinayeti, işkenceyi cezasızlık perdesiyle aklamaya çalışmaktır. Bu iktidar bütün bunları yapmaktadır. Belki de iktidarı ayakta tutan, iktidar ortaklarını birbirine bağlayan şey de bu Kürt düşmanlığıdır.

"Kürtlerin siyasi temsilcileri demokrasi ve barış mücadelesinden bir milim sapmamakta kararlı"

Biz daha güçlü bir şekilde Kürt sorunu vardır. Bu sorun ancak demokratik siyaset zemininde, diyalogla çözülür. Bu ülkenin bütün diğer sorunlarının önünü açacak olan da budur. Kürt sorununda çözümdür. Aksini yapan bütün iktidarlar çözüldüler. Nasıl bu kadar göremez duruma gelirler gerçeği! İnkardan zulümden savaştan medet uman bütün iktidarlar çözüldü. Bu iktidarın başını çeken partiler tarihe gömüldü. Tarihin çöplüğüne gittiler. Ama Kürt halkı dimdik ayakta. Siyasi temsilcileri demokrasi ve barış mücadelesinden bir milim sapmamakta kararlı."

"Bu bütçe saraya, yandaşa bütçedir"

"Bütçe görüşmeleri boyunca bu bütçenin savaşa, yandaşa ve ranta göre hazırlandığını ayrıntılı olarak verilerle ortaya koydu. Bu bütçe saraya yandaşa bütçedir. Biz ne istiyoruz? Halk için bütçe istiyoruz. Köyleri gezdik, çiftçilerle buluştuk, meslek örgütleriyle buluştuk. Onların fikirlerini dinledik. Halkımız yoksulluk işsizlik ve geçim sıkıntısını iliklerine kadar yaşarken iktidar bir avuç yandaşa ve kocaman bütçeler gereken savaşa para aktarıyor. Bu iktidar ve bu rejim ekonomik krizi aşacak her türlü imkan sahip bir ülkede halkın çok büyük bir kısmını sefalete mahkum ediyor. Bu öngörüsüzlük değil bu bilinçli bir tercihti. Savaş politikaları ayakta kalmak için sığındıkları kendileri açısından bir liman olarak görüyorlar. Yandaşa aktardıkları milyarlarca lirayla arkalarında duran bir sermaye ve rant ağı yaratacaklar. Amaç kendi iktidarlarını devam ettirmektir. Kendi iktidarları için halkı yoksulluğa mahkum ediyorlar."

"Ülkeye Katar sermayesini kayyım yapmış bu iktidar"

"1.3 trilyon lira bir bütçe hazırlanmış 2021 yılı için. Esas kaynak da vergi olarak gösteriliyor ama buradaki asıl önemli nokta vergi adaletsizliği üzerine kurulmuş bir bütçenin önümüze konmuş olmasıdır. Katmerli vergilerle halkın sırtına yüklenmiştir her şey. Biz de bütçenin halk için kullanılmasını istiyoruz. Emeklilikte yaşa takılan yüz binlerce insanımızın hakkını teslim etmek için 30 milyar TL gerekiyor. bunun için önerge verdi arkadaşlarımız ama reddedildi. Yoksul halkımız için binaların güvenlikleri için kaynak ayrılmasını talep ettik. Hepsi 50 milyar liraydı. Ama halkı depreme karşı korumak için yaptığımız bu önerge de reddedildi. Kredi Yurtlar Kurumu'na borçlu on binlerce gencimiz var. Bu gençlerimizin borcunun silinmesi için ayrılması gereken kaynak 10 milyar TL. bunu önerdik reddettiler. Pandemide zarar gören esnafın zararını karşılamak için ihtiyaç duyulan meblağ 10 milyar lire. Teklif ettik, yok dediler. Ataması yapılmayan öğretmenler için gereken milyar 20 milyar TL. Bunu da kabul etmediler. Aşı meselesi. Aşının herkese ücretsiz yapılması için bir tahsis yapılmasını teklif ettik. Gereken 15 milyar TL. Bunu kabul etmediler. Peki ne yapıyorlar bunun yerine bu ülkenin emekçilerinin halkının kaynaklarıyla birikimiyle oluşturulmuş kurumları yok pahasına satıyorlar. Aslında ne pahasına sattıklarını da bilmiyoruz çünkü şeffaf değiller. Belki şimdi açıklasalar kaynakları ha açıklamasalar da ilk seçimde gidecekler o zaman biz açıklayacağız, o zaman göreceğiz ki bu kayyımcı iktidar sadece Kürt belediyelerine kayyım atamakla yetinmiyormuş ülkenin kaynaklarına da kayyım atamış: Ülkeye Katar sermayesini kayyım yapmış bu iktidar. Bu ülkenin kaynaklarının başına Katar kayyımı gelmiş. Katar sermayesine ülkenin kaynaklarını peşkeş çekme ihtiyaçları var ama bunların hesabını soracağız."

"Her adımımızı polis kameralarıyla izliyorlar; bize selam verenleri kaydediyorlar"

"Şiddete erkek egemen iktidara, direnen kadınlar en çok sizlere selam olsun. En çok sizden korksun bu iktidar. Ülkede açlık yoksulluk var ama mücadele de var. Savaş var talan var ama demokrasi ve barış yolcuları, hakikat yolcuları da var. Mardin'de Nusaybin'de attığımız her adımı kayıt altına alıyorlar. Bizi izleyen kameraların büyük basın, yandaş basın olmadığını biliyoruz. Polis kameraları izliyor. Selam veren her vatandaşı kaydediyorlar. Ama görmenizi isterdim Kızıltepe'de kameralara göstere gösteren zılgıt atan kadınlarımız, esnafımız, sokaktaki insanımız. O yürüyüşte o kararlılığı onların gözünün içine soka soka gösterdi. Selam olsun Kızıltepe halkına. "

Ayrıntılar gelecek...