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HDP Eş Genel Başkanı Sancar: Bahçelievler ilçe binasına yönelik saldırı girişimi tesadüf değildir

"Bugün Bahçelievler ilçe binamıza öldürme kastıyla bir saldırı gerçekleşti"

28 Aralık 2021 21:00

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP Bahçelievler ilçe binası yönelik saldırı girişiminin tesadüf olmadığını söyledi.

Sancar, "Roboski Katliamı'nın 10'uncu yıldönümü ve yarın (29 Aralık) Deniz Poyraz katliamının ilk duruşması yapılacak. Ve bugün Bahçelievler ilçe binamıza öldürme kastıyla bir saldırı gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Mithat Sancar'ın açıklaması şöyle:

Saldırılar HDP’yi siyasetin dışına itmek için yapılıyor"

"Bu saldırıların amacını biliyoruz. HDP’yi yıldırmak içindir, siyasetin dışına itmek için yapılan saldırılardır. Kumpas davaların, yargı oyunlarının kanlı yöntemlerle sürdürülme planıdır. Kaos planlarından medet umanlar, HDP’nin kararlı yürüyüşünden, demokrasi, adalet ve barış yürüyüşünden rahatsız olanlar bizi durdurmak için ellerinden gelenleri yapıyor. Ama görüyorsunuz, dimdik ayaktayız. Mücadelemiz devam ediyor. Yürüyüşümüz büyüyerek sürüyor."

 
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