HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: Şu ya da bu partiyle ‘bir ittifak kuralım’ diye bir gündemimiz yok

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 31 Mart seçimlerinde kazandıkları 65 belediyeden 52’sinin HDP yönetiminden alındığını anımsatarak “31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde kaybetmelerinin siyasi intikamını alıyorlar. Elbette bu devran böyle sürmeyecek” dedi. CHP ile ittifak iddialarına ilişkin ise, “Bizim bir partiyle ‘ittifak kuralım’ diye bir gündemimiz yok. Bizim önceliğimiz demokrasinin inşasıdır” diye konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, partisinin düzenlediği “Demokrasi Buluşmaları”nın ikinci etabı ve gündeme ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulundu. HDP’li belediyelere kayyım atamalarına ilişkin Buldan, “31 Mart’ta kazandığımız 65 belediyenin 6’sı Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 46’sı kayyım ataması olmak üzere toplam 52’si hukuk dışı yollarla gasp edildi. 21 belediye eş başkanımız şu an tutuklu. Görevinden uzaklaştırılan belediye ve il meclis üyemiz 76’dır. Kayyım darbesi 19 Ağustos 2019’da başladı. Bir yılda 52 belediyemizi gasp ederek halk iradesini ortadan kaldıran darbeci AKP iktidarıyla karşı karşıyayız. Sadece halkın parasını çalmıyorlar, halkın sandığa attığı oyu da çalıyorlar. Yaptıkları demokrasi düşmanlığıdır. 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde kaybetmelerinin siyasi intikamını alıyorlar. Elbette bu devran böyle sürmeyecek. Kayyım darbesini yapanlar, hukuk önünde elbet hesap verecekler” diye konuştu.

"İttifak yok"

CHP’li Müslim Sarı’nın, “Bölünme paranoyasından kurtulmak zorundayız. CHP, HDP ile açık bir ittifak yapacak cesarete sahip mi” yönündeki açıklamasını da değerlendiren Buldan, “Bize göre Türkiye’nin temel meselesi seçim ittifakı değil, demokrasi mücadelesinde bir güç birliğinin sağlanmasıdır. İhtiyaç olan budur. Biz demokrasi mücadelesi için herkesin güç birliği yapması gerektiğini söylüyoruz. HDP’yle ittifak kurmak isteyenler varsa tabii ki görüşülür, konuşulur. Ancak bizim şu ya da bu partiyle ‘bir ittifak kuralım’ diye bir gündemimiz yok. Bizim öncelikli gündemimiz demokrasinin inşasıdır” ifadelerini kullandı.