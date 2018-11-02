HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: Erdoğan Kürt seçmene göz kırpıyor ama Kürtler artık bunu yemez

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Başkanı Pervin Buldan, belediyelerin çoğuna kayyım atanan Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde, Kürt partileriyle "güç birliği" yapmak için görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Buldan, İstanbul dahil Batı illeriyle ilgili olarak ise "AKP'nin elindeki belediyeleri almak için tüm güç birliklerine hazırız" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, "Andımız" tartışması üzerinden Kürt seçmene "göz kırptığını" savunan Buldan, "Ama artık Kürtler bunu yemez" diye konuştu.

Pervin Buldan, partisinin yerel seçim hazırlıkları ve stratejisi konusunda BBC Türkçe'nin sorularını yanıtladı.

Yerel seçimlerle ilgili olarak özellikle birinci parti olduğunuz ve şu anda kayyıma devredilen bölgelerde nasıl bir strateji izleyeceksiniz?

Kürt partilerle güç birliği görüşmelerimizin olumlu bir noktada ilerlediğini söyleyebilirim. Görüştüğümüz partilerin çoğu şu anda hemfikir. Kayyımlara karşı bir güç birliğine ihtiyaç var.

Sadece kayyımlar üzerinden de değil. Kürt halkına yönelik baskılar operasyonlar, tutuklamalar vesaire...Herkes bunların karşısında Kürtlerin birliği ve beraberliği üzerinde duruyor.

O nedenle sadece seçim ittifakı demek yanlış olur bu görüşmeler için. Biraz ulusal birlik kapsamında yapıyoruz bu görüşmeleri. Bu bizim için önemli. Yoksa seçim süreçleri gelip geçer. Ama bir vesile oluyor bir araya gelme, güç birliği oluşturma konusunda. 15 günde bir mutlaka bir araya geleceğiz.

Sizce halk, AKP'nin savunduğu gibi kayyımlardan memnun mu?

Resmin tamamına bakmak gerek bence. Kayyımlar, bizim belediye başkanlarımızın daha önce hazırlamış olduğu projeleri hayata geçirdiler. Görünen bir tarafı bu.

Bir de bir tarafta ışıklar bir tarafta yıkılan mahalleler ilçeler var. Fotoğrafın bir tarafını göstermek halkı aldatmak anlamına gelir. Orada yaşayan halk her şeyi biliyor.

Bir belediyenin etrafını sen duvarlarla çelik bariyerlerle kapatıp onun içine halkın girişini engellersen halk sana en güzel cevabı sandıkta verir. Şu net. Kayyımların atandığı yerlerde halktan büyük tepki var. Bu da sandığa yansıyacak gibi görünüyor.

Peki sandıktan söylediğiniz gibi bir sonuç çıkar ve partiniz bu belediyeleri kazanırsa, yeniden kayyım atanması ihtimalini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Dünya'ya rezil olurlar artık. Bir daha kayyım zihniyetini Türkiye gündeme getirirlerse AKP açısından söylüyorum, artık dünyaya verecek cevapları olmayacak.

Halk iradesine saygı göstermek her zaman kendilerinin bahsettiği bir şey. Halkın iradesine saygı göstereceksin. Bir yerde yüzde 80-90 oyla seçilmiş belediye başkanını tekrar görevden alıp yerine kayyım atamanın cevabını dünyaya nasıl verecekler bilmiyoruz. Böyle bir zihniyeti Türkiye'nin gündeminden çıkarmak halkın iradesine saygı duymak lazım.

Yerel seçimlerde AKP'nin MHP ile ittifak yapmayacak olması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kürtler arasında hassas bir konu olan 'Andımız' ile ilgili yargı kararını eleştirmesi gibi gelişmeler, sizce Kürt oylarında AKP'ye bir kaymaya sebep olur mu?

Genelde bütün seçim dönemlerinde Erdoğan'ın izlediği bir politikadır aslında Kürt seçmene göz kırpmak.

Bu da geçen haftaki konuşmasında biraz böyleydi ama Kürtler artık bunu yemez. Onu söyleyeyim.

Tekçilikten bahseden, tek dil, tek millet, tek kimlikten bahseden bir anlayışın, her seçim döneminde bunun üzerinden bir politika yaptığını herkes biliyor. Kürtler de biliyor.

Kürtler de eski Kürtler değil onu da söyleyeyim. Ben daha çok seçim dönemine ilişkin manevra olarak değerlendiriyorum.

Batı'da, oy oranınızın daha düşük olduğu bölgelerde yerel yönetimlere başka partilerle ortak aday çıkarmayı düşünüyor musunuz?

Tartışıyoruz hala. Batı'da özellikle tabanın istediği doğrultuda ortak adaylar çıkarmayı önemsiyoruz.

Bu konuda AKP-MHP dışında hemen hemen bütün partilerle görüşmeler il başkanları düzeyinde oluyor. Onlardan gelenler oluyor, bizden ziyaretler gerçekleşiyor. Şimdilik bu aşamada. Henüz ittifak kuruldu diyeleceğimiz bir yer yok. Bunun içinde erken. İstişareler, ziyaretler diyaloglar devam ediyor.

İstanbul, Adana, Mersin, Antalya gibi yerlerde güç birliğine ihtiyaç var. Bunu biraz kurulan komisyonlar, bazı diyaoglar çerçevesinde netleştirmeye çalışıyoruz. Ortak aday mı çıkar, biri birini mi destekler tam olarak kesin kararımız yok. Ama bütün bunları masaya yatırıp tartışıyoruz. En iyi formülü bulmaya çalışıyoruz. AKP'nin elindeki belediyeleri almak için tüm güç birliklerine de hazırız.

İYİ Parti: Buldan'ın sözleri tamamen farklı maksatlar içeriyor

Söyleşinin yayımlanmasının ardından İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu bir açıklama yaparak, Buldan'ın sözlerinin "tamamen farklı maksatlar içerdiğini" söyledi.

Dervişoğlu, "Yaptıkları her siyasi hamle ve geliştirdikleri her yeni söylem, kendi içinde tuzaklar barındırmaktadır" dedi ve ekledi:

"İktidar partisiyle ortaklık masasından kalkıp kalkmadıkları dahi henüz belli değilken, başka siyasi partileri şaibe altında bırakmaya kalkışmaları, masum bir çabadan ziyade, melun bir planı hayata geçirmek istediklerini ortaya koyuyor.

"Herkes iyi bilmelidir ki, İYİ Parti'nin, henüz kendisini terör örgütlerinden soyutlayamamış ve siyasal bölücülük zehrinden arınmamış partilerle, hangi amaçla olursa olsun hiçbir düzeyde görüşme yapması mümkün değildir."