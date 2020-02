HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: 24 Haziran'dan sonra cezaevlerinin kapıları açılacak

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı ve milletvekilliği genel seçimlerinden sonra cezaevlerinin kapılarının açılacağını söyledi.



HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin Ardahan’daki seçim mitingine katıldı. Ardahan’dan başlayıp Van’a kadar devam edecek olan serhat gezisini başlattıkları söyleyen Buldan, "24 Haziran'da cezaevlerinin kapıları açılacak, tüm mahkumlar, tutuklular, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, İdris Baluken ve hepsi özgürlüğüne kavuşacak" diye konuştu.

Bu ülkenin AKP hükümetine muhtaç, Tayyip Erdoğan'a mahkum bir ülke olmadığını söyleyen Buldan şöyle devam etti:



"Artık AKP’nin gitme zamanı gelmiştir. Artık Recep Tayyip Erdoğan’ın evine gidip torunlarını sevme zamanı gelmiştir. Çünkü bu ülkeyi yönetmeye, bu ülkenin başına gelmeye aday olanlar var. Bu ülkeyi yönetmeye aday HDP ve onun Cumhurbaşkanı adayı sevgili Selahattin Demirtaş var. Ama onlar hem HDP’den hem de Selahattin Demirtaş’tan korkuyorlar. Onlar bizim partimizi kapatmaya çalışsa da, bizleri eve tıkamaya çalışsa da biz inadına meydanlarda olacağız. İnadına sokaklarda olacağız, inadına sizlerle birlikte olacağız. Söz veriyoruz, bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Bu ülkeye barışı getireceğiz. Bu ülkeye insan haklarını, adaleti ve hukuku getireceğiz."

Buldan mitinginin devamında şunları kaydetti:

"Ardahanlılar Erzurum'a hastaneye gidiyor"

Biz HDP olarak bu ülkenin umuduyuz. Bu ülkenin güvencesiyiz. Bu ülkenin barışa, demokrasiye, insan haklarına, adalete dair mücadele etmiş bütün kesimlerinin 24 Haziran’da bu inançla HDP’yi sahipleneceğini biliyoruz. Çünkü artık bu ülkede yaşayan herkes tek umut olarak HDP’yi görüyor. Bu ülkede hiç kimseye eğitimde, siyasette, sosyal anlamda, siyasette, kültürel anlamda vaat ettiği hiçbir şeyi yerine getirmeyen bir AKP var karşımızda. Yol yapacağız diyorlar, yollar yarım kalıyor, hastane yapacağız diyorlar, hastane yok. Ardahanlılar, buradan Erzurum’a hastaneye gidiyor. Tarımı, insan haklarını, esnafı bitiren bu iktidara 24 Haziran’da en büyük dersi sandıklarda Ardahan halkı verecek.

"AKP'nin gitme zamanı gelmiştir"

Sizler AKP Hükümeti'nin bu zulmüne bundan sonra maruz kalmayacaksınız. Bu ülke AKP’ye, Recep Tayyip Erdoğan’a muhtaç değildir. Artık AKP’nin gitme zamanı gelmiştir. Artık Recep Tayyip Erdoğan’ın evine gidip torunlarını sevme zamanı gelmiştir. Çünkü bu ülkeyi yönetmeye, bu ülkenin başına geçmeye aday olanlar var. Bu ülkeyi yönetmeye aday olan HDP ve onun Cumhurbaşkanı adayı sevgili Selahattin Demirtaş var.

"Demirtaş’ın cesaretinden, HDP’nin siyasetinden korkuyorlar"

Ama onlar hem HDP’den korkuyorlar, hem Selahattin Demirtaş’tan korkuyorlar. Selahattin Demirtaş’ın cesaretinden korkuyorlar, HDP’nin siyasetinden korkuyorlar. Onun için bugün Selahattin Demirtaş’ı Cumhurbaşkanı adayı olmasına rağmen, cezaevinde rehin olarak tutuyorlar.

"Neyi bekliyorsun Anayasa Mahkemesi!"

Başvurularımızı yaptık. Buradan AYM’ye sesleniyoruz, neyi bekliyorsunuz? Selahattin Demirtaş’ın özgürlüğüne kavuşması için kendi içtihadınızı neden uygulamıyorsunuz? Siz Selahattin Demirtaş’ın meydanlara, sokaklara inmesinden ve halkıyla temas kurmasından neden korkuyorsunuz? Bu çağrıyı bir kez daha yineliyoruz. Anayasa Mahkemesi kararını acilen vermelidir. Selahattin Demirtaş’ı acilen tahliye etmelidir. Bu hukuksuzluğa, bu adaletsizliğe bir an önce son verilmelidir.

"İnadına meydanlarda olacağız"

Biz milletvekili arkadaşlarımızın, belediye eşbaşkanlarımızın, partili arkadaşlarımızın cezaevinde olduğu bir dönemde siyaset yapıyoruz. Onlar bizleri susturmaya çalışsa da biz inadına meydanlarda, sokaklarda olacağız. İnadına sizinle birlikte olacağız.

"Başbakan'ın mitinginde bu meydanın yarısı kadar insan yoktu"

24 Haziran’a az bir süre kaldı. 24 Haziran’a giderken meydanlara inen hiçbir parti yok. Sadece HDP var. Ege’de Marmara’da bütün sokaklar HDP bayraklarıyla donatılmış. Dün Ordu ve Giresun’da Başbakan’ın konuştuğu meydanlarda bu meydanın yarısı kadar insan yoktu. Şu anda meydanlara inecek yüzleri kalmamış. Yaptıkları tek şey ekonomik anlamda bir kez daha insanlara vaat vermek.

"Yatıyor kalkıyor 'dolar bozdurun' diyor"

Recep Tayyip Erdoğan yatıyor kalkıyor dolarlarınızı bozdurun diyor. Parayla yatıyor, parayla kalkıyor. Başka vaat edecekleri bir şey yok. Oysa ülkeyi onlar bu hale getirdiler. Ekonomiyi, esnafı, çiftçiyi bitirdiler. Ardahan’da meraları, yaylaları yasakladılar. Güvenlik gerekçesiyle insanların meralarına gitmesine, yaylalara çıkmasına izin vermediler.

Onların ömrü 2023'e kadar yetmez, devirleri 24 Haziran'da bitiyor

Şimdi “2023 hedefimiz var, biz adayız” diyorlar. Oysa şunu bilmiyorlar, onların ömürleri 2023’e kadar bu ülkeyi yönetmeye yetmez. Onların devri 24 Haziran’da bitecek, bitecek.

İnsanlar zaten ikna

Biz 24 Haziran’da AKP’siz bir Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan’sız bir Türkiye için gece gündüz çalışıyoruz. Her eve giriyoruz, her sokağa gidiyoruz, her meydana iniyoruz. Bakıyoruz, insanlar ikna zaten, “gelmeyin” diyorlar. “Biz onları göndereceğiz, size gerek yok” diyorlar.