HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan Erdoğan'a istifa çağrısı: Sadece Hazine ve Ekonomi Bakanı'nın istifası yetmez

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin grup toplantısında konuştu. Ekonomiye ilişkin eleştirilerde bulunan HDP'li Sancar, "Bu sistem çöküyor. Bu sistem çöktüğüne göre sorumluluğu sadece bir kişiye yükleyerek kurtulmaları mümkün değil. Asıl sorumlu bu sistemin tepesidir" dedi. Sancar sözlerinin devamında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a istifa çağrısında bulunarak erken seçim tartışmasına değindi. Sancar, "Asıl sorumluluk sistemin kendisidir. Sadece Hazine ve Ekonomi Bakanı'nın istifası yetmez. Cumhurbaşkanı kabinesi ile birlikte istifa etmelidir. Sorumluluğu üstlenme cesareti ve basiretini göstermesini bekliyoruz. Önümüzde yeni bir dönem var. Bu dönemin de en önemli hedeflerinden biri de erken seçim olacaktır" diye konuştu.

İktidara ilişkin eleştirilerde bulunan Mithat Sancar, "Medya işaret bekliyor, kamu kurumları işaret bekliyor. Meclis işaret bekliyor. Kurumların neredeyse hepsi tek adama bağlanmış durumda. Erdoğan’ın söylediklerinin tam tersi yaşanıyor. O nedenle bu sistem çökmektedir" dedi.

Sancar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Çöküşün başlangıcı 1 Kasım seçimleriyle gerçekleşmiş oldu. Orada kurulan ittifak daha sonra cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi adı verdikleri bu pespaye düzeni getirdiler. Vaatlerin tersinin gerçekleştiği 3 yılı bu ülkenin halklarına yaşattılar. 1 Haziran 2015 tarihinde işsizlik oranı yüzde 10.03, Berat Albayrak'ın göreve başladığı Temmuz 2018. Bugün işsizlik oranı yeni açıklanan verilere göre yüzde 13'ün üzerinde. İşsiz sayısı 1 Haziran 2015'te 3 milyon 57 bin kişi. Temmuz 2018'de 3 milyon 537 bin kişi, bugün 9 milyon civarında. Ne demişti Cumhurbaşkanı işsizliği bitireceğiz. Tam tersi oldu Yani sistem sizin kendi beyanlarınızı rakamlarla karşılaştırdığımızda sistem çöküyor. Bu çöküşü saklamanızı hiçbir yöntem sağlayamayacaktır. "

"Sistem çökerken birileri ceplerini doldurmaya devam ediyor. Bu sistemin özü budur. Bir avuç sermayeye ve en çok da yandaşlara durmadan ve durmadan kaynak aktarmak. Bir gece operasyonuyla giden kaynaklar halkımızın sofrasından giden ekmektir, gençlerin geleceğidir. Bunların hesabını soracağız. Bu sistem çöküyor. Bu sistem çöktüğüne göre sorumluluğu sadece bir kişiye yükleyerek kurtulmaları mümkün değil. Asıl sorumlu bu sistemin tepesidir. Asıl sorumluluk sistemin kendisidir. Sadece Hazine ve Ekonomi Bakanı'nın istifası yetmez. Cumhurbaşkanı kabinesi ile birlikte istifa etmelidir. Sorumluluğu üstlenme cesareti ve basiretini göstermesini bekliyoruz. Önümüzde yeni bir dönem var. Bu dönemin de en önemli hedeflerinden biri de erken seçim olacaktır."

"İlk mesajımız halkımızadır. Karamsarlığa umutsuzluğa kapılmayın. HDP bir mut hareketidir. Mücadele varsa umut vardır. HDP mücadeleden vaz geçmez. Mücadele etmeye devam ediyoruz, umudu büyütmeye devam ediyoruz. Umuda sarılın bizimle birlikte her alanda bu mücadeleye katılın. Ayrıca halkımız bilsin ki bu sistem güçlü değil, çürümektedir. Bizim derdimiz bu çürümüşlüğün faturasının halkımıza çıkarılmasını engellemektir."

"İkinci mesajımız partili arkadaşlarımıza. Evet baskılar artıyor. Ama bu on yıllardır böyle ve bizim de on yıllardır biriktirdiğimiz bir direniş tecrübemiz var. Direnmekten asla vazgeçmeyin. Direnmek onur için yaşamaktır. Her zamankinden daha fazla çalışacağız, teşkilatlarımızı güçlendireceğiz. "

"İlk seçimde bu iktidarı göndermekle kalmayacağız umudu, demokratik ilkeleri özgürlük ruhunu bu ülkeye yerleştirmek için de yönetime öyle ya da böyle ortak olacağız. Öyle ya da böyle ifadesinin altını da sonra dolduralım. Bu ülkenin Meclisi'nde veya tepesinde her yerinde yer alacak inancımız, kararlılığımız var."