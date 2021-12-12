HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: 3’üncü yol büyüyor, genişliyor, dalga dalga geliyor

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Halkların ortak gücü burada. Kurduğunuz bu Üçüncü Yol, demokrasiye, barışa ve adalete giden 3’üncü yol büyüyor, genişliyor, dalga dalga geliyor. Bu ülkede yeni başlangıcı da bizler kuracağız" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, kongrede şöyle konuştu:

"Nasıl yürüdüğümüz, nereye yürüdüğümüzü, ne için yürüdüğümüzü biliyoruz" diyen Sancar, "Bu ülkenin halklarının büyük barışa, güçlü demokrasiye ihtiyacı var. Bu ülkenin emekçilerinin yoksullarının aşa, işe refaha ihtiyacı var. Mağdurların, ezilenlerin, adalete ve onurlu bir yaşama ihtiyacı var. HDP bunun içindir. HDP özgürlük, barış, demokrasi, ekmek, iş aş, onur için vardır. Bunun sözünü veriyoruz. En yakın zamanda bu ülkeye getireceğiz. Bu ülkeye yeni başlangıcı, onurlu yaşamın, adil bir düzeninin inşasını mutlaka gerçekleştireceğiz. Bunu gençlerin bitmez tükenmez heyecanı, bizlere verdikleri cesaret ve umutla gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Kumpasa doymuyorlar"

Ülkede adil, özgür, demokratik yaşamı mutlaka kuracaklarını belirten Sancar, şöyle devam etti:

"İktidar istediğini yapsın. Her gün yeni saldırılar yapsın, operasyonlar düzenlesin ama bizde korkunun zerresinin olmadığını çok iyi biliyor. Bu iktidara, bir kez daha hatırlatalım; kumpas davalarınız sökmedi: Kobanê davası adı altında, çürük yüzkarası bir kumpas davası başlattınız ama yoldaşlarımız mahkeme salonunda tarihin karşısında halkın vicdanında sizleri yargılamaya devam ediyor. Bu kumpası çökerttik, daha da çökerteceğiz. Kumpasa doymuyorlar. Cizre’de 3 gündür büyük bir kumpasın peşindeler. Milletvekilimiz üzerinden olmadık iftiralar ortaya atıyorlar. Cizre’yi karıştırmak, ülkeyi kaosa sürüklemek bunların şu an en önemli hedefidir. Cizre’de Soylu’nun işaret edip başlattığı kumpası başlarına yıkacağız. Önce gidin yolsuzlukların hesabını verin, çetelerle, mafyalarla kol kola yürüttüğünüz kirli işlerin hesabını verin."

"3’üncü yol büyüyor, genişliyor, dalga dalga geliyor"

"Pudra şekeri çeken kadrolarınıza o pudra şekerini, on binlerce tonla buraya taşıyan çetelerinize mutlaka bunun hesabını soracağız" diyen Sancar, şunları söyledi: "Siz önce bunun cevabını verin, Meclis’te buna cevap veremiyorlar. Sokakta bunun cevabını veremiyorlar. Yaptıkları tek şey var; kumpas, yalan, dolan. Ama değirmenin suyu bitti. Halkların ortak gücü burada. Kurduğunuz bu Üçüncü Yol, demokrasiye, barışa ve adalete giden 3’üncü yol büyüyor, genişliyor, dalga dalga geliyor. Bu ülkede yeni başlangıcı da bizler kuracağız. Bu ülkede, bu iktidardan kurtuluşun yolunu bizler açacağız. İktidarı besleyen bu düzeni bizler değiştireceğiz."