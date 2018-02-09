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HDP Eş Genel Başkanı Kemalbay'a gözaltı kararı

ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, Zeytin Dalı Harekâtı'nı protesto bahanesiyle 'halkı sokağa dökmeye ve çatışma çıkarmaya çalıştıkları' iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilenler arasında HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay'ın da bulunduğu öğrenildi

09 Şubat 2018 16:52

ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da, Zeytin Dalı Harekâtı\'nı protesto bahanesiyle \'halkı sokağa dökmeye ve çatışma çıkarmaya çalıştıkları\' iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilenler arasında HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay\'ın da bulunduğu öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında geçen günlerde gözaltı kararı aldı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nı protesto bahanesiyle \'halkı sokağa dökmeye ve çatışma çıkarmaya çalışanlar\' hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldığının daha önceden duyurulduğunu belirtti. Açıklamada, \"Bu soruşturma kapsamında PKK/KCK üyesi 17 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, emniyet ve jandarma görevlilerimiz tarafından bu sabah itibaren operasyon başlatılmıştır\" denildi. Şüphelilerin, HDP\'nin geçen hafta sonu düzenlediği Kadın Konferansı\'nda harekât aleyhinde bildiri okudukları ve açıklamalarda bulundukları da kaydedildi.
KEMALBAY HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sabah erken saatlerde düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden Hacer Ö. Diyarbakır\'da, Ahmet K. Antalya\'da, Musa P., Onur H., Fadime Ç., Özlem Eylem T., Naci S. ve Keziban K. ise İstanbul\'da gözaltına alındı. HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay\'ın da aralarında bulunduğu diğer şüphelilerin arandığı belirtildi.

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