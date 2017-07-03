HDP Eş Genel Başkanı Kemalbay: Demokratik siyaset keyfi bir biçimde engelleniyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlattığı "adalet yürüyüşü"ne destek ziyaretinde bulunacak olan HDP heyeti, Kandıra Cezaevi'nde Figen Yüksekdağ'a destek için yapılacak açıklamanın engellenmesine tepki göstedi.

HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay'ın, Kandıra Yolu üzerinde bulunan Miniköşk Dinlenme Tesisi önünde yaptığı açıklamada, " Demokratik siyasetin keyfi bir biçimde engellendiğini, OHAL adı altındaki yasaların nasıl demokratik mücadelenin engeli için kullanıldığını burada hep beraber görüyoruz" ifadesi yer aldı.

Dihaber'in haberine göre, yolda polis tarafından durdurulduklarını ve kendilerine herhangi bir açıklamanın yapılmadığını belirten Kemalbay, şunları söyledi:

“Burada kolluk gücüyle, silahlı, TOMAlı devlet güçleri tarafından engelleniyoruz. Tayyip Erdoğan TRT başta olmak üzere her gün bütün yayın kuruluşlarında konuşmalar yapıyor. Her yerde etkinliğini toplantısını gerçekleştiriyor.

"Parlamentonun üçüncü partisi olan HDP’nin heyeti çok basit bir demokratik hakkı bile kullanmak için yola çıktı ve yolları devlet güçleri tarafından kesilmiş durumda. Bu asla kabul edilebilir bir durum değil. Türkiye’nin bugün içinde olduğu karanlığı, nasıl bir sivil bir darbe koşulu ile karşı karşıya olduğumuzu, demokratik siyasetin keyfi bir biçimde engellendiğini, OHAL adı altındaki yasaların nasıl demokratik mücadelenin engeli için kullanıldığını burada hep beraber görüyoruz."

Kemalbay, sözlerinin devamında “Bütün demokrasi güçleri ile birlikte biz bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Dimdik ayakta mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Açıklamanın ardından Kemalbay ve beraberindeki heyet, "adalet yürüyüşü"ne katılmak üzere Kandıra’dan yola çıktı.