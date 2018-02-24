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HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Şu anda aldığımız bir ittifak kararı yok

"Biz, Türkiye'yi demokratikleştirmek isteyenlerle, barışı toplumsallaştırmak isteyen çevrelerle ittifak yaparız"

24 Şubat 2018 23:19

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan,  AKP-MHP'nin yaptığı  seçim ittifakının Türkiye'nin sorunlarını çözemeyede yetersiz kalacağını belirterek "AKP Hükümeti tercihini milliyetçi cepheden yana yaptı. MHP ile yapmış olduğu seçim ittifakını, kendi başkanlık sistemini hayata geçirmek ya da iktidarını koruyabilmek adına geliştirdi" dedi. İttifak nedeniyle AKP’ye oy veren Kürtlerin bu konudaki tercihlerini değiştireceklerine inandığını söyleyen Buldan, partilerinin şu an  aldığı bir ittifak kararının bulunmadığını belirterek " Biz Türkiye’yi demokratikleştirmek isteyenlerle, barışı toplumsallaştırmak isteyen çevrelerle ittifak yaparız" dedi. 

Mezopotamya Ajansı’ndan (MA) Dicle Müftüoğlu ve Diren Yurtsever’in sorularını yanıtlayan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, AKP-MHP ittifakı ile ilgili, şu değerlendirmelerde bulundu: 

"AKP Hükümeti tercihini milliyetçi cepheden yana yaptı. MHP ile yapmış olduğu seçim ittifakını, kendi başkanlık sistemini hayata geçirmek ya da iktidarını koruyabilmek adına geliştirdi. Böylesi bir ittifakın Türkiye’nin sorunlarının çözüm noktasında yetersiz kalacağı kanaatindeyiz. Çünkü bugün, Türkiye’de yaşananların özellikle de Kürt sorununun, MHP’nin bakış açısıyla çözülebilecek bir sorun olmadığını AKP’nin kendisi de çok daha iyi biliyor. Bu nedenle AKP’ye oy veren Kürtlerin bu konuda tercihlerini değiştireceklerine inanıyorum.

Buldan, HDP’nin ittifak gündemi olup olmadığına ilişkin soruya "Döneminde herkes kendi cephesinden ‘hayır’ dedi ve herkesin ‘hayır’ı farklı anlama geliyordu. Önümüzdeki dönem için, şu anda aldığımız bir ittifak kararı yok. Biz demokrasi güçleriyle ittifak yaparız. Barışı savunanlarla, savaşa karşı çıkanlarla, Türkiye’yi demokratikleştirmek isteyenlerle, barışı toplumsallaştırmak isteyen çevrelerle ittifak yaparız. Onun dışında herhangi bir siyasi parti ile bir ittifak girişimimiz yok" yanıtını verdi.

 

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