HDP Eş Genel Başkanı Buldan: İttifakımız sadece 'Barış İttifakı' olacaktır

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan , HDP olarak 'Barış İttifakı' şeklinde bir yol haritası hazırladıklarını, 27 Eylül'de de deklarasyon metni açıklayacaklarını söyledi.

Mitingde HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, hem çatışmalı ortama hem de seçim ittifaklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 2013 yılında başlatılan çözüm ve müzakere sürecinin iktidarın seçim hesaplarına kurban gittiğini belirten Buldan, barış sürecini sona erdiren iktidarın Türkiye'nin can alıcı sorunu olan Kürt sorununu öteleyerek; Libya'da, Suriye'de savaş bataklıklarında debelenmeye başladığını aktardı.

AKP-MHP iktidarının artık ülkeyi yönetemediğini onun için yeni dönemde Türkiye'nin gerçek sorunlarını önceleyen ve çözmeyi planlayan ittifaklara iktidarlara ihtiyaç olduğunu belirtti. HDP olarak en büyük ittifaklarının 'Barış İttifakı' olduğunu belirten Buldan, 27 Eylül'de yayınlayacakları ve adına 'İlkeler' adını verdikleri deklarasyonu açıklayacaklarını belirterek, temel hedefi kalıcı bir barış olan deklarasyonlarına tüm kesimlerden tüm partilerden destek beklediklerini açıkladı.

Yapılan konuşmaların ve müzik dinletilerinin ardından HDP Eş Genel Başkanı ve beraberindekiler barışı temsil eden beyaz güvercinler uçurdu.