HDP Eş Genel Başkanı Buldan: HDP, iktidarın oyunlarını bozmaya devam edecek

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Kapatma davası da, Kobani kumpas davası da AKP'nin siyaseten kapanmaması için HDP'yi kapatma amaçlı sinsi bir planıdır. HDP, oyunlarını bozmaya devam edecektir" dedi.

Buldan, bugün Kocaeli'de partililer, sivil toplum örgütü temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Konuşmasına Kocaeli Cezaevi'nde bulunan HDP'liler Figen Yüksekdağ, Gültan Kışanak, Sebahat Tuncel, Aysel Tuğluk, Çağlar Demirel'i selamlayarak başlayan Buldan, özetle şunları söyledi:

"Yolsuzluk zinciri her yeri sardı"

"Yönetemeyen iktidarın siyasetten ekonomiye her alanda yaşattığı çoklu krizlerle karşı karşıyayız. İşsizlik, yoksulluk, açlık ve sefalet yayıldı. Toplumsal muhalefet ve medya ağır bir baskı altında. Ortaya çıkan çete-mafya iddiaları karşısında üç maymunu oynayan yargının durumu, tam bir kepazelik örneğidir. Merkez Bankası rezervlerine varacak kadar yolsuzluk zinciri her yeri sarmış durumdadır. Merkezden taşraya kadar yolsuzluk yapılmayan bir kurum kalmamıştır.

"Kocaeli, işçi direnişlerinin önemli bir merkezi"

"Kocaeli sömürünün, hak gaspının, yoğun olduğu bir kent olmakla birlikte aynı zamanda işçi direnişlerinin de önemli merkezlerinden biri. Çayırova'da Organize Sanayi Bölgesi'nde, BALDUR fabrikasında sendikalı oldukları için işten atılan işçilerin direnişi, 7 aydır devam ediyor. Buradan emekçi kardeşlerimizin direnişini selamlıyorum.

"AKP'nin siyaseten kapanmaması için HDP'yi kapatmak istiyorlar"

"Siyaseti rekabet aracı olarak değil, intikam aracı olarak gördüklerini biliyoruz. İşte bunun en büyük örneklerinden biri, şu anda cezaevlerinde olan sevgili Selahattin Demirtaş başta olmak üzere binlerce arkadaşımızdır. Çünkü AKP, 7 Haziran'da kaybetmesinin intikamını almaktadır. Yeni 7 Haziranlar yaşamamak için HDP'yi ve demokratik siyaseti kapatma ve kuşatmaya alma gayreti içindeler. 31 Mart ve 23 Haziran'da İstanbul, Adana, Ankara, Mersin'de faşizme kaybettirdiğimiz içindir. Kapatma davası da Kobani kumpas davası da AKP'nin siyaseten kapanmaması için HDP'yi kapatma amaçlı sinsi bir planıdır. Partimize İzmir'de, Marmaris'te, Elazığ'da yapılan saldırılar da böyledir. HDP, oyunlarını bozmaya devam edecektir."

Gergerlioğlu: AKP, bir milletvekiline sabah namazı kıldırmamayı başardı

Toplantıda konuşan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ise şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz; daha yeni çıktık cezaevinden. Biz Meclis'te ‘demokrasi' derken apaçık bir darbe yapıldı. O gün TBMM Genel Kurulu'nda ‘darbeci AKP diyorduk' ve kimsenin bize verecek bir cevabı yoktu. Kürt meselesinde barış istediğiniz için hakkınızda iktidarın etkisi ile verilmiş bir karar sonrasında, -Meclis'te daha öncesinde örnekleri olmasına rağmen- bekletilmeyip hemen okunması, bir darbeydi. Ardından başlattığımız adalet nöbetinin 4. gününde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir emir irat etti ve benim Meclis'ten çıkarılmam gerektiğini söyledi. Meclis'te bir sivil itaatsizlik eylemi yapıyorduk. Bu din istismarı yapan AK Parti var ya, bir milletvekiline sabah namazını kıldırmamayı başardı.

Ha bire Gazi Meclis derler, işte Meclis'te direnen bir parti ve vekil var. Niye bu vekile ve partiye kulak kabartmıyorsunuz? Onların derdi bizim gündeme getirdiğimiz insan hakları ihlallerinin sesini kesmek. Helikopterden atılan Kürt köylüsünün sesinin kesilmesi; KHK soykırımını, işkenceleri dile getirdiğimizde sesimizin kesilmesiydi. Çıplak aramaları en son gündeme getirdiğimizde ise adeta çıldırdılar. Ne yapacaklarını bilemediler. Çok net bir şekilde bunu ortaya koyduktan sonra çok kısa bir sürede, -normalde Yargıtay kararları 2-3 yıldan önce açıklanmaz- 1 yıl içinde hızlıca, bir hakimin çok kuvvetli bir itirazına rağmen onaylandı."