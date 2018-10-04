HDP Eş Genel Başkanı Buldan hakkında zorla getirme kararı

ANKARA, (DHA)- HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan\'ın, 2008, 2009, 2010, 2011 ve 2015 yıllarında yaptığı konuşmalar nedeniyle \'silahlı terör örgütüne üye olma\' suçundan yargılanmasına devam edildi. Ankara 18\'inci Ağır Ceza Mahkemesi duruşmaya katılmayan Buldan\'ın bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar verdi.

Ankara 18\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya Buldan\'ın avukatı Bayram Arslan katıldı. Avukat Arslan, müvekkilinin milletvekili olduğunu belirterek, Anayasa\'nın 83\'üncü maddesi gereğince yargılamanın durdurulması kararının verilmesini talep etti. Arslan\'ın talebi mahkemece reddedilirken, sanık Buldan\'ın bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar verildi. Duruşma 23 Ocak 2019 tarihine ertelendi.