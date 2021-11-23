HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Doların çıkışının tek sebebi bu ülkenin Cumhurbaşkanı’nın her gün konuşmasıdır

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, dövizdeki yükselişe dikkat çekerek, "Doların çıkışının tek sebebi bu ülkenin Cumhurbaşkanı’nın her gün konuşmasıdır. Erdoğan konuşmasa rekor kırılmayacak, dolar yükselmeyecek. Ama bir türlü durmuyor. Konuştukça kendi ülkesinin ekonomisini batıran bir tek adam yönetimi varken dış güçlere hiç gerek yok" dedi.

Buldan, partisinin grup toplantısında konuştu. Buldan, "Kendisini öldürülmekten koruyan, canını savunan kadını cezalandıran bir yargı sistemiyle karşı karşıyayız. Zulme uğrayan her bir kadının yanında olmaya devam edeceğiz. Çok iyi bilinsin ki bu ülkede kadınlara karşı işlenen her bir suçun hesabını soran mücadelemiz, erkek iktidarın şiddet düzenine karşı geliştirdiğimiz direniş, kadınların özgür yaşam ittifakı bu şiddet sistemi mutlaka biterecektir. Bizler şu gerçekliği çok iyi biliyoruz ki bu ülkede özellikle kadınlar yoksulluğu en ağır ve yakıcı haliyle yaşamaktadır. AKP iktidarı ekonomi politikasıyla kadınlara daha çok sömürü daha çok işsizlik, daha çok yoksulluk vaat etmektedir." diye konuştu.

"Biz kadınların kıracağı rekor var, AKP- MHP erkek düzenini yalanlarıyla beraber göndereceğiz"

Buldan şu ifadeleri kullandı:

Kadınlar gün boyu çalışıyor, günün sonunda aldığı para ile yağ alsa salça alamıyor, salça alsa ekmek alamıyor. Kendisi kişisel ihtiyaçlarını karşılamayı ise artık lüks olarak görüyor. Her iki kadından biri işsiz olan kadınlar ise yaşamın tüm yükünü yüklenirken payına ne düşüyorsa ona katlanmak zorunda kalıyor. Peki iktidar bu acı tablonun karşısında “Türkiye ekonomisi rekor kırdı” diyor. İktidar ve yandaşları, yolsuzluk ve vurgun rekorları, üçlü beşli maaş rekorları, kara para aklama rekorları kırarken yoksulluk rekoru altında ezilen kadınlar AKP’nin yalan rekorlarını elbette ki görüyor. Biz kadınlar işsizlikte kırılan rekorları, doların yükselişinde kırılan rekorları en gerçek haliyle yaşarken bizim karnımız en çok bunların yalan rekorlarına tok. Biz kadınların kıracağı rekor var, AKP- MHP erkek düzenini yalanlarıyla beraber göndereceğiz.

"Doların çıkışının tek sebebi bu ülkenin Cumhurbaşkanı’nın her gün konuşmasıdır"

Doların çıkışının tek sebebi bu ülkenin Cumhurbaşkanı’nın her gün konuşmasıdır. Erdoğan konuşmasa rekor kırılmayacak, dolar yükselmeyecek. Ama bir türlü durmuyor. Konuştukça kendi ülkesinin ekonomisini batıran bir tek adam yönetimi varken dış güçlere hiç gerek yok.

Güya bir de ekonomik kurtuluş savaşı veriyorlarmış, bunun reklamını yapıyorlar. Bu ülkede 7’den 70’e herkesin tek bir kurtuluş mücadelesi var o da sizin soygun düzeninizden, adaletsizliklerinden bir an önce kurtulma mücadelesidir. Bunu da hep beraber başaracağız. Bunların başka bir ekonomisti daha var. Binali Bey. ABD enflasyonuyla 31 Mart seçim sonuçlarını karıştıran bir Binali Yıldırım var. 7 değil 8 kat artan 31 Mart’la 24 Haziran arasındaki farktır. Bunu sizlere bir daha yaşatmak için seçimleri beklediğimizi ifade etmek istiyoruz. Bunlar çarpma bölme, hesap bilmiyor. Türkiye halklarının iradesi de bir dahaki seçimde sizi göndermeye yetecektir. 12’yi de geçen dolar kurunu ben size söyleyeyim. Bu nedir biliyor musunuz. Bu AKP’nin ilk seçimlerde alacağı oydur, AKP’ye de hayırlı olsun.

Halka dayatılan bu yoksulluk ve açlık düzenine, işsizlik işkencesine, bu emek sömürüsüne müsaade etmeyeceğiz. Kadınlar için güvenli ve refah bir yaşam hakkını, emeklilik haklarını, her türlü suça ve şiddete karşı koruyan tüm yasal hakları, bütçenin şeffaf olmasını sonuna kadar savunacağız.

Nice çocuk kolluk şiddetinin doğrudan hedefi olarak katledilmiştir bu ülkede. Çocuklar istismar mağduru edilmişlerdir. Çocukların bütün evrensel haklarını sonuna kadar savunuyoruz, savunmaya da devam edeceğiz. HDP Çocuk Komisyonu’nu geçen hafta kurmuş bulunuyoruz.

Onur kırıcı her türlü uygulamanın tamamen kaldırılması için mücadele edeceğimizi ifade etmek istiyorum. Bugüne kadar çıplak arama işkencesinde sorumluluğu bulunan ve bu suça bulaşmış olan herkesin yargılanması ve cezalandırılması bizim için esastır. Cezaevlerinde kadınların birçok hakkını gasp eden iktidar çıplak arama uygulaması karşısında taktığı yalan ve inkar maskesini takmaya devam ediyorlar. Hasta tutsaklara uyguladıkları başlı başına işkence yöntemidir. En son geçtiğimiz ay hastalığı iyice ağırlaşmış olan sevgili Aysel Tuğluk arkadaşımız hakkında adli tıp kurumu infazı devam ettirilebilir raporu verdi.

Kimsenin gücü HDP’yi kapatmaya yetmez"

HDP kapansın istiyorlar. Çünkü HDP yıllardır sindirmeye çalıştıkları kadınların, Türkiye halklarının en güçlü mücadelesidir. HDP kadınların iktidara giden tarihsel yürüyüşüdür. Kimsenin gücü HDP’yi kapatmaya yetmez. Bütün dünya ülkelerine ve özellikle AB ülkelerine seslenmek istiyorum. Yaşadıkları ülkelerdeki yeni yaşam mücadelesi veren göçmenlerin dramını görmezden gelip sessiz kalmayın."