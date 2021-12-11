HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Bu seçimler bir cumhurbaşkanlığı seçimi değildir; bir rejim seçimi, gelecek yüzyılı belirleme seçimidir

"'HDP olmasa yolsuzluk, savaş, rant, talan düzenini ne güzel idare ederiz' diyorlar"

zamanında bir Milli Eğitim Bakanı "Okullar olmasa maarifi ne güzel idare ederdim" dediğin hatırlatan HDP Eş Genel Başkanı, "AKP-MHP iktidarı da aynı akla sahiptir: "HDP olmasa yolsuzluk sistemini, savaş, rant ve talan düzenini ne güzel idare eder ve kalıcı hale getirirdik. HDP bizim düzenimize taş koyuyor, tekere çomak sokuyor" diyorlar. Çünkü bu iktidarın bütün hukuksuzluklarını, usulsüzlüklerini, yolsuzluklarını, savaş ve rant düzenini her gün teşhir eden, hakikatleri her gün iktidarın karşısına çıkaran HDP'dir" dedi.

"Demokrasi ittifakımızı daha da büyüteceğiz, bu ülkeyi biz yöneteceğiz"

Ülkeyi yönetme iddia ve hedefine sahip olduklarını belirten Buldan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizlere daraltmaya çalıştıkları demokratik siyaset alanını biz daha da genişleteceğiz. Demokrasi ittifakımızı, mücadele ortaklığımızı daha da büyüteceğiz ve genişleteceğiz. Herkese dokunacağız, herkesin elini tutacağız. Bu ülkenin, yaşadığı çöküşten ancak güçlü demokrasi ve büyük barış ittifakıyla çıkabileceğini herkese daha güçlü anlatacağız, her yere ulaşacağız. Her kesimle bir araya geleceğiz"

"Deklarasyonumuz Türkiye'nin her köşesinde büyük umut yarattı"

27 Eylül'de "Demokrasiye Çağrı Deklarasyonu"nu Türkiye kamuoyu ile paylaştıklarını ifade eden Pervin Buldan, "Bu çağrımız, memleketin en uzak köşesinde bile yeni bir başlangıç yapmaya dair umut ve cesaret yarattı. Deklarasyonda ortaya koyduğumuz ilkeler etrafında büyük bir mücadele ortaklığını örmek için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Bu ülkenin geleceğini birlikte inşa etmek, demokratik bir ülkenin temellerini birlikte atmak için yola çıktık ve bu yürüyüşümüz kararlılıkla devam etmektedir. Bu toplantıları yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"Dar siyasi anlayışlarla hareket etmek zulüm düzenine hizmet eder"

Türkiye'nin ortak geleceğine dair siyaset yürüten hiçbir kesimin kaybedecek zamanı olmadığını kaydeden Buldan, "Dar siyaset anlayışlarıyla, dar siyasi hesaplarla, korkularla, kaygılarla hareket edilmesi ancak ve ancak zulüm düzenine hizmet eder. Herkesin bu konuda cesur ve kararlı olması, büyük düşünmesi gerekmektedir ki bizler büyük kazanalım" diye konuştu.

"Bu seçim bir cumhurbaşkanlığı seçimi değil rejim seçimi olacaktır"

"Mücadele ortaklığından imtina edenler halkın yüzüne bakamaz, bu vebali taşıyamaz" diyen HDP Eş Genel Başkanı Buldan, şu şekilde devam etti:

"Türkiye artık bir seçim sürecindedir. Türkiye bu tarih itibariyle seçim sürecine girmiştir. Bizim çağrımız erken seçim çağrısıdır, kaybedecek zaman kalmamıştır. Buradan bir kez daha erken çağrımızı yenilemek istiyorum. Meclis Genel Kurulundaki bütçe konuşmamda da söyledim. Bu seçimler bir cumhurbaşkanlığı seçimi değildir; bir rejim seçimidir, gelecek yüzyılı belirleme seçimidir"

"Kazanacağımız günler yakındır"

Pervin Buldan, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Barış iradesini tecritle, insanlık onurunu işkenceyle, demokratik siyaseti yargı kumpası ve komplolarıyla, kadınların eşitlik mücadelesini erkek şiddetiyle, halkımızın demokrasi, adalet ve ekmek mücadelesini faşizmle kuşatarak tüm ülkeyi karanlığa boğmak isteyen zulüm düzenine karşı herkesin birleşmesi ve demokrasi zemininde buluşması gerekiyor. Kazanacağımız günler yakındır. Bu zulme son vermenin tek bir çaresi var, tek bir alternatif var o da hep birlikte mücadele etmektir. Hep birlikte mücadele ettiğimizde büyük kazanacağımızı sizlerin huzurunda ifade etmek istiyorum."