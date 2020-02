HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Akşener, başta ben, tek bir Kürdün oyunu alamaz

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması çağrılarını, “Kürt halkının oylarını almaya dönük seçim vaadi” olarak değerlendirdi. İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Akşener’in “Benimle ilgili Kürtlerin oy vermeyeceği iddiası şehir efsanesi” sözlerine yanıt veren Buldan “Bu bir şehir efsanesi değil, gerçek. Ben başta olmak üzere Sayın Akşener’e hiçbir Kürt’ün oy vermeyeceğini bugünden ifade etmek isterim” dedi.

24 Haziran seçimlerinin öne çıkan tartışmalarından biri HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğu oldu. İlk olarak Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ardından Temel Karamollaoğlu, en son da Meral Akşener, Demirtaş’ın eşit rekabet koşullarında yarışa katılması gerektiğini belirtip serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın sorularını yanıtlayan Buldan şunları söyledi:

Seçim öncesi beyannamesini açıklayan ilk siyasi parti oldunuz. Beyannamede özerklik olmaması dikkat çekti. Bu bir değişikliğe mi işaret?

Özerklik tüzüğümüzde var. Seçim beyannamesinde bahsetmememiz bundan vazgeçtiğimiz anlamına gelmiyor. Özerklik olarak ifade edilmese de yerel yönetimlerin güçlendirilmesi başta olmak üzere benzer ifadeler var. Bunu savunmaya her zaman devam edeceğiz. Bu konuda geri adım atmış değiliz. Biz Türkiye’de her halkın kendisini istediği şekilde yönetebildiği bir sistemi savunduk. Bugün de aynı noktadayız. Bölme ve bölünme meselesi üzerinden değil, her bölgenin kendi dilini, kültürünü, inancını yaşadığı ve bunun halkın kendi kararı olarak ortaya çıktığı yeni bir sisteme ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. HDP olarak bu sistemin hayata geçmesini savunuyoruz.

Önce İnce, Karamollaoğlu, en son da Akşener, “Demirtaş’ın aday olmasında engel yok, böyle bir durumda eşit şartlarda rekabet olmalı” yönünde açıklamalar yaptı. Yine anadile saygı vurguları var. Bu çağrıları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Her seçim döneminde sadece Kürt halkının oylarını almak üzere yapılan bir seçim vaadi olarak görüyorum. Kürtlerin yaşadığı sorunların, acıların, ödediği bedellerin hiçbir şekilde farkına varmayan bir anlayışın seçim vaadi olarak Kürtlere sunulmasını da çok doğru bulmuyoruz. Kürtler acı yaşadığı zaman bu tür açıklamalar neden yapılmıyor? Kürt halkının temsilcileri tutuklandığı zaman, milletvekilleri Meclis’te patır patır düşürüldüğünde bu açıklamalar neden yapılmıyor? Kürt halkının temsilci olarak seçtiği insanlar parlamentodan atılırken ne Karamollaoğlu ne de Akşener’in böyle bir açıklamasına tanık olmadık. O nedenle bu vaatler bize çok inandırıcı gelmiyor. Biraz tutarlılık gerek. Kimse Kürt halkının oylarını çantada keklik olarak görmemeli. Kürt halkı kendi kararını verecektir. Yaşananları biliyor, bunlar üzerinden vicdani bir muhasebe yapacaktır.

Bu açıklamaların inandırıcı, samimi olması için ne söylenmeli, ne yapılmalı? Nasıl yeni bir adım atılabilir?

Örneğin, geçmişte yapılanlarla ilgili özeleştiri ifade edilebilir. 7 Haziran’dan bu yana devam eden süreçte Kürtler büyük acılar yaşadı. Başta sokağa çıkma yasakları olmak üzere yakılan, yıkılan kentlerde katledilen insanlar oldu. Bunlarla ilgili bir kelime bir cümle edebilecekler mi buna bakarız elbette. Ancak şu anda bir inandırıcılıkları olmadığını, yapılan açıklamaların samimi olmadığını söylemek isterim.

Akşener, Kürtlerden oy alamayacağı yönündeki yorumların şehir efsanesi olduğunu söyledi. Akşener Kürtlerden oy alabilir mi?

Bu bir şehir efsanesi değil, bu bir gerçek, bu bir realite. Akşener’in İçişleri Bakanlığı yaptığı dönemde binlerce insan sokaklarda katledildi, kafalarına kurşunlar sıkıldı. İnsanlar kaçırıldı, kaybedildi. O dönemde yaşanan cinayetler, katliamlar Kürt halkının zihninde ve beyninde asla silinmeyecek bir gerçekliğe sahiptir. Sayın Akşener’in bu anlamda Kürt halkından bir tane bile oy almayacağını kesinlikle ifade etmek isterim. Akşener, bir oy alsın, çıkarsın önümüze “Şu Kürt’ten oy aldım” desin. Bu asla olmayacak.

