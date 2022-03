HDP Eş Genel Başkanı Buldan: AKP ve küçük ortağı şunu bilsin ki onların hikayeleri çoktan bitti

Buldan Batman’da partisinin 4. Olağan İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada iktidara şu ifadelerle yüklendi:

"Halkı sömüren soyan bir iktidar var"

"AKP ve küçük ortağı şunu bilsin ki onların hikayeleri çoktan bitti, artık yarı yolda kaldıklarını ve ilerleyemediklerini kendileri de biliyor ve bunun farkındalar. Bunun için HDP’ye saldırmaktan başka bir yol bulamıyorlar ama bunlar da beyhude çabalar. Biz onların her yaptığını yüzlerine vurmak için alanlardayız, sahalarda, meydanlarda, kongre salonlarındayız. Biz diyoruz ki bu ülkede adalet, özgürlük, hukuk ve demokrasi yok. Bunları söylediğimiz için hakkımızda kapatma davaları açıyorlar. Ülkede yaşayan 83 milyon insan adalet, demokrasi özgürlük ve hukukun olmadığını biliyor, peki bu ülkede ne var? Yolsuzluk, talan, hırsızlık yalanla yönetim var, iftira atan iktidar var, halkı sömüren soyan bir iktidar var. "

Erken seçim çağrısını tekrarlayan HDP Eş Genel Başkanı, şunları kaydetti:

"Seçimlere hazır olduğumuzu Batman’dan deklare ediyoruz"

"Buradan çağrı yapıyoruz, eğer kendinize güveniyorsanız, seçim kararı alın kurun sandıkları. Hep birlikte halkın hakemliğine başvuralım, halk kimi tercih ediyor görelim. Biz her yönüyle hazırız. Seçimlere hazır olduğumuzu Batman’dan deklare ediyoruz. Yarın da bir ay sonra da yapılsa HDP seçimlere, ülkeyi yönetmeye hazırdır. Batman halkına soruyoruz: Hazır mısınız? O zaman büyümeye devam edeceğiz, güçlenmeye, örgütlenmeye, mücadele etmeye, direnmeye devam edeceğiz. An serkeftin an serkeftin hevalino. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyor, çalışmalarınızda üstün başarılar diliyorum."