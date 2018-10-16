HDP Eş Genel Başkanı Buldan: AKP bölgede tabela partisi haline gelecek

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere ilişkin olarak değerlendirmede bulundu. Buldan AKP'nin "bölgede" tabela partisine dönüşeceğini iddia ederek, "Bu seçimlerde AKP bölgede bir tabela partisi haline gelecek. O tabelalarınızı da kayyımlarınız indirecek" dedi.

Buldan, Türkiye ile ABD arasında karşılıklı yaptırıma neden olan rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılarak ülkesine dönmesini de değerlendirdi. Buldan, "Rahip gitti ve tüm dünyaya rezil olan bir iktidarın emir komutasındaki bir yargı sistemi kaldı" diyerek, "Adalet Bakanlığı'nın adını 'rehine bakanlığı' yapın" ifadesini kullandı.

Partisi HDP'nin grup toplantısında konuşan Buldan'ın konuşmasından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

-Hiçbir zaman zulme boyun eğmedik, direne direne kazanacağız dedik. Kazana kazana bugünlere geldik.

- HDP, dünya genelinde en fazla kadın temsiliyeti olan, kadının sözünün güçlüğü olduğu partidir. HDP, Türkiye'de her gün sokak ortasında öldürülen kadınların yaşam hakkı savunucusudur. HDP kadın özgürlüğünün teminatıdır. Biz faşizme karşı mücadele ederken kadın mücadelesini ertelemiyoruz.

-Onları bir arada tutan paradır, ranttır. Bizi bir arada tutan dayanışmadır, özgürlüktür. Geçen hafta eş başkanlarımız tutuklandılar. Bu sabah da Halkevleri'ne yönelik rehine operasyonu düzenlendi. Bu operasyonu kınıyoruz. HDP'yi bitiremeyeceksiniz. Bunu ancak rüyanızda görebilirsiniz.

-AKP Genel Başkanı al papazı ver papazı dedi. Rahip, 17-25 Aralık'ta başlayan Halkbank'a uzanan yolsuzluk ve kirli işlerle ilgili rehin alındı. ABD'nin Suriye'de SDG'ye destek vermesi. Rahibi ajan olarak ilan ettiler. Erdoğan, 'Bu fakir görevde olduğu sürece bu teröristi alamayacaklar' demişti. Rahip şu anda Amerika'da. Bizim fakirin durumunda bir değişiklik mi oldu merak ediyoruz.

-Gelin Adalet Bakanlığı'nın adını 'rehine bakanlığı' yapın, kanunlarınınız adını da rehine kanunu yapın. Bizden size öneri.

-Roboski'nin, Gezi'nin, Soma'nın katilleri neden dışarıda bunu sormak istiyorum. Rahip gitti ve tüm dünyaya rezil olan bir iktidarın emir komutasındaki bir yargı sistemi kaldı. Tarih şuna şahit olacaktır ki, muhaliflerine karşı acımasızca rehine politikası uygulayan, yargıyı bunun kılıcı haline getiren zihniyetin kendisi de yarattığı bu sistemin rehinesi olacaktır.

-24 Haziran öncesi Afrin'in işgal edildiğini bir kez daha hatırlatmak isteriz. Şimdi sırada yerel seçimler var ve onlar da sırada Mınbiç'in olduğunu söylüyorlar. Aynı film sahnede. İdlib'den atılan çeteleri mi Mınbiç'e yerleştireceksiniz? Bunların tek derdi halkların kendi öz gücüyle demokratik bir öz yönetim oluşmasını engellemektir.

-AKP Genel Başkanı, haftasonu yine bizi tehdit etti. Kayyım atarız, el koyarız dedi. İzlediği siyasetin halkta bir karşılığı olmadığını kendileri de biliyorlar. Bizimle siyasi mücadele yürütme cesareti gösteremiyorlar. Sadece bizimle uğraşmıyor, muhtarları da görevden alıyor. Artık kayyım her yerde. Belediyede değil, muhtarlıklara da atandı. Bana muhtar bile olamazsın dediler diye mağduriyet edebiyatı yapan zihniyet bugün muhtarlardan dahi korkar duruma gelmiştir.

-Dikkat ederseniz kendi adaylarından bahsetmiyorlar. Halkın içine çıkacak ne halleri, ne de yüzleri var. Anketlerde iktidarın ciddi kan kaybettiği söyleniyor. Son ekonomik kriz AKP'nin gerçek yüzünü halka daha net bir şekilde göstermiş durumda.

-Bu seçimlerde AKP bölgede bir tabela partisi haline gelecek. O tabelalarınızı da kayyımlarınız indirecek.

Emeklilikte yaşa takılanlar

- Son olarak bir bilgiyi sizlerle ve kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Dün İçişleri Komisyonu’nda trafik kanunu görüşmeleri sırasında korucuların emekliliğiyle ilgili madde görüşülürken, komisyon üyelerimiz korucularla ilgili sunulan önergeye karşı çıkmıştır. Bu durum ‘HDP emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önergeye karşı çıktı’ diye kamuoyuna yanlış yansıtılmaktadır. Bizim karşı çıktığımız koruculuk mevzusudur.

- Yoksa emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasa teklifi gelmesi halinde destekleyeceğimizi buradan kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Gerçi biraz önce AKP Genel Başkanı erken yaşta emeklilikle ilgili teklif getirmeyeceklerini söyledi. Ama biz bu teklifin gelmesi için çabalayacak, destekleyeceğiz.