HDP Eş Genel Başkanı Buldan AB ülkelerinin büyükelçileriyle bir araya geldi

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüsü Hişyar Özsoy ile birlikte, Avrupa Birliği-Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut'un ev sahipliğinde düzenlenen yemekte AB’ye üye ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi.

Buldan görüşmede, Türkiye'de yaşanan siyasi ve ekonomik krizin olduğunu belirterek partisi görüşlerini paylaştı, yaklaşan seçimlere dair kamuoyundaki tartışma ve araştırmaları değerlendirdi ve

AİHM Demirtaş kararlarının uygulanmamasına, İmralı’daki tecrit uygulamalarının devam etmesine, Kobani Davası ve kapatma davasındaki son gelişmelere dair fikirlerini ifade etti. Toplantıda büyükelçilerden gelen çok sayıda soruya da cevap veren Buldan, baskı, tutuklama ve yargılamalara rağmen HDP’nin gücünü artırmaya devam ettiğini, önümüzdeki dönemde Türkiye siyasetinde sonuçları belirleyen bir aktör olarak ülkenin ihtiyaç duyduğu siyasal dönüşümde önemli bir rol oynayacağını söyledi.