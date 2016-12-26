HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk gözaltına alındı

Diyarbakır merkezli yapılan operasyonda HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, DBP Eş Genel Başkan Yardımcısı Seydi Fırat ve Edip Yaşar gözaltına alındı.

Demokratik Toplum Kongresi’nde görev almış siyasetçilere dönük sabah saatlerinde eş zamanlı gözaltılar yapıldı. Diyarbakır Kayapınar’da evine yapılan baskında DBP Eş Genel Başkan Yardımcısı Seydi Fırat ve Demokratik Toplum Kongresi eski divan üyesi Edip Yaşar gözaltına alındı.

Fırat bir dönem DTK divan üyeliği görevinde bulunmuştu.



HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk ise Ankara’da terörle mücadele polislerince gözaltına alındı. Tuğluk, bir dönem DTK eşbaşkanlığı görevini yürütmüştü. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen Tuğluk'un Diyarbakır'a gönderileceği öğrenildi.



Öte yandan DTK’nın Diyarbakır Ofis semtinde belediye konukevinde bulunan eski yerinde polis arama başlattı.