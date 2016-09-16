HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Altınörs tutuklandı

Yedi gün önce Ankara'da sabaha karşı evine yapılan baskınla gözaltına alınan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Alp Altınörs, sevk edildiği Tokat Adliyesi'nde "terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla tutuklandı.

Altınörs'ün evinde, iki saat boyunca arama da yapılmıştı.

Alp Altınörs, bu sabaha karşı tutulduğu Tokat Emniyet Müdürlüğü'nden, HDP Tokat İl Eş Başkanı Kadir Akkaya ve HDP Merkez İlçe Başkanı Erdal Bektaş'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiyle birlikte adliyeye sevkedildi.

Altınörs, adliyeye girişi sırasında, "Benim şahsımda partimizin geleceğine yönelik bir komplodur, boşa çıkartacağız" diye bağırdı.

Altınörs, Akkaya ve Bektaş'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı. Daha önce 6 kişinin daha tutuklanmasıyla bu soruşturma kapsamındaki toplam tutuklu sayısı 12'ye yükseldi. 4 kişi de adli kontrolle serbest bırakılmış oldu.

HDP Ankara İl Eş Başkanı ve aynı zamanda Altınörs'ün eşi olan Birsen Kaya da, Tokat Adliyesi'nin bahçesinde beklediği sırada gözaltına alınmış, sonra serbest bırakılmıştı.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Alp Altınörs'ün tutuklanmasıyla ilgili olarak Twitter hesabından , "Alp Altınörs başı dik onurlu bir devrimcidir. Hırsız değil, alçak değil, halk düşmanı katil değil, onurumuzdur" diye yazdı.

Altınörs ve beraberindekiler, Çamlıbel Cezaevine gönderildi.