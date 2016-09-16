HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Alp Altınörs tutuklandı

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Alp Altınörs, sevk edildiği Tokat Adliyesi’nde 'terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla tutuklandı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Tokat'ta, PKK üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden aralarında HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Alp Altınörs'ün de bulunduğu 6'sı tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 12'ye yükseldi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Altınörs ile diğer 7 şüpheli, adliyeye getirildi. Altınörs, adliyeye girişi sırasında, "Benim şahsımda partimizin geleceğine yönelik bir komplodur, boşa çıkartacağız" diye bağırdı.

Zanlılar, savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarıldı.

Alp Altınörs ile HDP Tokat İl Başkanı Kadir Akkaya, HDP Tokat Merkez İlçe Başkanı Erdal Bektaş, N.Ş, E.Ç, ve M.V.Y. tutuklandı. Diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

PKK üyesi oldukları iddiasıyla Alp Altınörs dahil 16 kişi polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Daha önce adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden İ.T, D.B, Ç.B, R.Ş, D.K. ve Y.D. mahkemece tutuklanmış, B.T. ve B.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Demirtaş: Hırsız ve alçak değil!

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tutuklama kararına tepki göstererek, "Alp Altınörs başı dik onurlu bir devrimcidir. Hırsız değil, alçak değil, halk düşmanı katil değil, onurumuzdur" dedi.