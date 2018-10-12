HDP Eş Başkanı Sezai Temelli: Kayyumlar özgürlük anlayışına atanmıştır

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, DTK Eş Başkanı Berdan Öztürk, HDK Eş Sözcüsü Gülistan Yiğit Koçyiğit ve HDP milletvekillerinden oluşan heyet, bir süredir sokağa çıkma yasakları ve saldırılarla gündeme gelen Diyarbakır’ın Lice ilçesine gitti. "Kayyumlar bu halkın iradesine hakaret ve saldırıdır" diyen Temelli, "Kayyumlar sadece bu coğrafyaya değil insanların özgürlük anlayışına atanmıştır" ifadesini kullandı.

Temelli şunları kaydetti:

"İşlenen bütün suçların hesabını soracağız"

Özellikle bu dönem burada olmak istedik. 3 gündür Amed’de haksız ve hukuksuz bir şekilde birçok arkadaşımız gözaltına alındı. Tutuklanan arkadaşlarımız var. Görünen o ki yargı siyasetin emrine girmiş ve siyaset vesayet altında karar veriyor. Bu kararların hiçbirinin ne toplum vicdanında ne de bizim için bir karşılığı vardır. Türkiye’ye duyarlı olun çağrısı yapıyoruz. Bu, Erdoğan’ın seçim kampanyasıdır, bu kampanya HDP ve Kürt düşmanlığına dayalıdır. Bu durum Amed’de yapılan gözaltı operasyonlarında açığa çıkmıştır. Şiddetle, işkence ile gözaltı gerçekleştirilmiştir ve arkadaşlarımız mağdur edilmiştir. Bunların hesabını soracağız. Bunlar kamu görevlisi olduklarını unutmuşlar ve iktidarın emrine girmişler. Bakın siz kamu görevlisisiniz, suç olan talimatları yerine getiremezsiniz, bu iktidar gittiğinde adalet yakanıza yapışacaktır. Bütün bu suçların hesabını soracağız.

"Lice iradesini asla teslim etmeyecek"

Büyük bir suç da Lice’de işleniyor. Bu suç 1925’ten beri işleniyor. Lice neredeyse bir asırdır abluka altında. Lice yıkılıyor, yakılıyor ve yine böyle bir tablo ile karşı karşıyayız. Lice direnişin omurgasıdır ve asla iradesini teslim etmeyecektir. İktidar bu iradeyi kırmaktan başka bir şeyin peşinde değildir. Seçim çalışmalarını da getirip buna bağlıyor ve bu iradeyi kırmaya çalışıyor. Biz net bir şekilde söyledik, kayyumlar bu halkın iradesine hakaret ve saldırıdır. İnsanlar var oldukları yerde kendi düşünceleri ile bir yönetim şekillendirirler. “Kendimizi de kentimizi de biz yöneteceğiz” dedik ve bu belediyeleri kazandık. Şimdi kayyum atayarak bu belediyeleri bizden aldıklarını sanıyorlar. Aldığınız sadece belediye binasıdır ve bunları Mart seçimlerinde geri alacağız. Bu belediyelere halk hakim olacaktır.

"Kayyumlara karşı mücadele bir demokrasi mücadelesidir"

Kentini bizzat orada yaşayan insanların yöneteceği bir yerel yönetim ve demokratik cumhuriyet, demokratik ulus anlayışımız var. Bu irade, bu anlayışa sımsıkı sarılmaktan geçiyor. Bu beton akılların, bu kayyumların halka verdikleri hiçbir şey yok. Bunlar doğayı, insanı katlederek var olacaklarını sanıyorlar. Bu coğrafyayı kayyumlardan temizleyeceğiz. Kayyumlar sadece bu coğrafyaya değil insanların özgürlük anlayışına atanmıştır. Türkiye’deki bütün toplumsal muhalefeti, kadınları, emekçileri bu mücadeleye davet ediyoruz. Kayyumlara karşı mücadele bir demokrasi ve barış mücadelesidir ve bunu da ancak biz başarabiliriz. Gelin birlikte başaralım. Gelin birlikte demokrasi kanallarını tıkayanlara ve bu ülkeye savaştan başka bir şey vermeyenlere karşı yan yana, omuz omuza mücadelemizi yükseltelim. Sadece Lice’de değil Amed ve Van’da, değil bütün Türkiye’de bunu başarabiliriz. HDP buna hazırdır, bu güç birliğine güç katmaya, bütün örgütleri ile hazırdır.

Bu ülkenin orta yerinde başkonsoloslukların içinde cinayetler işleniyor. Bu ülkenin dış politikası itibarsızlaştırılmıştır. Bu ülkenin ekonomisi çökmüştür, siyaseti kriz içindedir. Bu itibarsızlığı ve krizleri biz toplum olarak, birlikte mücadele ederek aşabiliriz.