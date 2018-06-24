T24 LogoT24 Logo
Gündem

HDP EŞ BAŞKANI PERVİN BULDAN OYUNU KULLANDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL -DHA HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan oyunu Sultanbeyli'de kullandı

24 Haziran 2018 15:31

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL -DHA
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan oyunu Sultanbeyli\'de kullandı.
Pervin Buldan oyunu kullanmak için saat 11.30 sıralarında Sultanbeyli Mevlana Ortaokulu\'na geldi. Buldan oyunu 1147 nolu sandıkta kullandı. Sandık görevlileri ile selamlaşan Buldan, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. 
Demokratik bir seçim olmasını temenni ettiğini belirten Buldan, “Bugün seçimlere çok büyük bir ilgi var. Türkiye\'nin geleceğini oyluyoruz. Herkesin özgür iradesiyle oy kullanacağına yürekten inanıyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü
-------------- 
-Pervin Buldan okula gelmesi
-Oyunu kullanması
-Açıklama yapması
-Genel ve detay görüntüler
 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera CengizDHA HDP Eş Genel Başkanı Pervin BuldanSultanbeyliPervin BuldanSultanbeyli Mevlana OrtaokuluBuldanSandıkTürkiyeHerkesinGörüntü Dökümü   Pervin Buldan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24