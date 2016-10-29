HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ'a yurtdışı çıkış yasağı!

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında "kaçma şüphesiyle" yurtdışına çıkış yasağı konuldu. HDP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Avukatlarımız bu yasağın kaldırılması için itiraz hakkını kullanacaklar, gerekli hukuki işlemleri yapacaklardır" denildi.

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'a Suruç sınırında yapılan mitingde söylediği "Biz sırtımızı Rojava'ya, Kobane'ye, o karanlık çetelere karşı mücadele verenlere, YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz. Bunu söylemekte, savunmakta hiçbir sakınca görmüyoruz" sözleri hakkında açılan davada yeni bir karar verildi.

Duruşma öncesinde Yüksekdağ hakkında adli kontrol uygulanması ve yurt dışına çıkış yasağı konulmasına karar verdi. Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine alınan kararın gerekçesinde, "kuvvetli suç şüphesi bulunduğu" ve "sanığın kaçacağı şüphesini uyandıran olguların varlığı" iddiasında bulunması dikkat çekti.

HDP'den açıklama

HDP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, verilen karara itiraz edileceği açıklandı. HDP'den yapılan açıklama şöyle:

"Eş Genel Başkanımız Sayın Figen Yüksekdağ hakkında Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin aldığı ‘adli kontrol tedbiri olarak yurt dışına çıkış yasağı’ kararı tamamen keyfidir ve hukuk teamüllerine aykırıdır. Karardaki, ‘sanığın kaçacağı şüphesini uyandıran olguların varlığı’ ifadesi mesnetsiz ve maksatlıdır. Sayın Yüksekdağ, defalarca yurt dışına çıkmış, uluslararası alanda çeşitli toplantılara katılmış, diplomatik ve siyasi görüşmeler yaptıktan sonra geri gelmiştir. ‘Kaçma şüphesi varlığı’ ifadesi bu nedenlerle tamamen keyfidir, kabul edilemez. Avukatlarımız bu yasağın kaldırılması için itiraz hakkını kullanacaklar, gerekli hukuki işlemleri yapacaklardır. Şu anda Van milletvekili olarak Meclis çalışmalarına katılan, ülkenin her yerinde siyasi çalışmalarını sürdüren Eş Genel Başkanımız Sayın Figen Yüksekdağ hakkında verilmiş olan bu hukuksuz siyasi yasağın derhal kaldırılmasını talep ediyoruz."