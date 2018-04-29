HDP Eş Başkanı Demirtaş kelepçeyi reddetti, duruşma ertelendi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden Ankara'da görülecek duruşmasına kelepçeli götürülmeyi reddedince duruşmaya katılmadı. Duruşma 24 Kasım'a ertelendi.

HDP; Demirtaş'a kelepçe takılmak istenmesini protesto eden partinin eş genel başkanı Serpil Kemalbay ile Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri, milletvekilleri ve Demirtaş'ın avukatlarının duruşma salonunu terk ettiğini açıkladı.

Demirtaş, kelepçeyi reddetme nedeniyle ilgili açıklamasında, "Saatlerce sürecek bir ring yolculuğunda kelepçe uygulamasını yasadışı ve ahlak dışı buluyorum" dedi.

Kelepçe takılmasını kabul etmediği için sabah saat 04.00 sıralarında cezaevi kapısından ring aracına bindirilmeden hücresine geri götürüldüğünü söyleyen Demirtaş şu ifadeleri kullandı:

"Tutuksuz olduğum bir dosyada bile bu şekilde adil yargılanma hakkım engellendi. Tutuklu olduğum dosyada ise yargılanacağım mahkeme ve günü 8 ay geçmiş olmasına rağmen halen belli değildir."

4 Kasım 2016'da tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş söz konusu davada, 2015 yılında Almanya'da yaptığı bir konuşma nedeniyle yargılanıyor.

Selahattin Demirtaş, Türk Ceza Kanunu'nun 301'inci maddesinin ikinci fıkrasına istinaden "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, devletin yargı organlarını, askeri teşkilatını, istihbarat ve emniyet teşkilatını söz, düşünce ve fiillerle aşağılamak" ile suçlanıyor.

Demirtaş'ın ilk kez bir duruşmaya fiziki olarak katılması bekleniyordu.

Duruşma öncesi Ankara Adliyesi çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınmış, emniyet güçleri içeri girmek isteyen herkese kimlik kontrolü ve üst araması yapmıştı.