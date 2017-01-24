HDP: Erdoğan 'Hayır'ı tanıyacağını deklare etmeli

HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, Anayasa referandumuyla ilgili KESK'e ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, "Zorluklar var ama parti olarak bu zorlukları aşma zorunluluğumuz da var. Bunu aşacağız ve güçlü bir hayırı sandıktan çıkaracağız” dedi.

Evrensel'de yer alan habere göre, anayasa referandumuna “Hayır” kampanyası başlatan HDP, KESK'e ziyarette bulundu. Ziyaret sonrasında açıklama yapan HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, OHAL koşullarında referanduma gidilemeyeceğini vurgulayarak, “OHAL ortamında Anayasa değişikliği yapılamaz. Sadece yasak ve engellemeler değil şehir boşaltmalar sonucu oluşan nüfus hareketleri de hepsi buna engeldir. Dahası siyasetçilerimiz tutuklu, medyaya yönelik bir baskı var. Tüm bunlar hangi koşullarda referanduma gidildiğini gösteriyor. İşte tam da burada Türkiye'nin kararnamelerle yönetilmesine son vermek için referandumda halkın 'Hayır' demesi gerekiyor. Zorluklar var ama parti olarak bu zorlukları aşma zorunluluğumuz da var. Bunu aşacağız ve güçlü bir 'Hayır'ı sandıktan çıkaracağız” diye konuştu.

Bilgen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sandıktan “hayır” çıkarsa bunu tanıyacağını şimdiden açıklamasını isteyerek, şunları söyledi: “Referandumda seçim hileleri yapılacak, Meclis'te bu paketi hukuksuz biçimde geçirenler sandıkta da bunu deneyeceklerdir. Ama halkın kendi geleceğine sahip çıkması gerekiyor. Halkın temsilcileri gereğini yapmadı ama halk buna sahip çıkmalı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sonucun hayır çıkması durumunda bu sonucu tanıyacağını ve kabulleneceğini deklare etmeli. Erdoğan fiilen mitingler düzenlerken hangi kaynağı kullanacağını mevcut hukuk ve Anayasa'daki statüsüne rağmen bunu nasıl yapacağını da kamuoyuna açıklamalı. Bu koşullar, bu süreç kendisi bir meşruiyet tartışması içeriyor. Kenan Evren de bu koşullarda referandum geçirdi. Onun da 30 yıldır meşrutiyetini tartışıyoruz. Bu referandumdan hayır çıkarmalıyız ki 20- 30 yıl daha tartışacağımız bir kambur ortaya çıkmasın.”

Anayasa referandumuyla ilgili TMMOB ve KESK'i ziyaret eden HDP heyetinin önümüzdeki günlerde DİSK'i de ziyaret etmesi bekleniyor.