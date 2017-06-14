HDP: Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasını kınıyoruz

HDP, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davası kapsamında tutuklanmasına ilişkin yaptığı açıklamada “Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasını kınıyoruz” dedi.

HDP, açıklamasında 2016 yılında dokunulmazlıkların kaldırılmasını hatırlatırken “Demokratik siyasete darbe süreci, onlarca belediye eşbaşkanının tutuklanması, seçilmiş belediyelere kayyumların atanması ve 4 Kasım’da da Eş Genel Başkanlarımız ve milletvekillerimizin rehin alınmaları ile sürdürüldü” ifadelerini kullandı.

HDP’nin açıklaması şöyle:

20 Mayıs 2016’da Meclis’te dokunulmazlıkların kaldırılması ile başlayan demokratik siyasete darbe süreci, onlarca belediye eşbaşkanının tutuklanması, seçilmiş belediyelere kayyumların atanması ve 4 Kasım’da da Eş Genel Başkanlarımız ve milletvekillerimizin rehin alınmaları ile sürdürüldü.

Bugün CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanması bu sürecin bir devamıdır.

Ülkemiz her alanda gün be gün derinleşen ve evrensel insan haklarının ve hukuk ilkelerinin çiğnendiği ve yok sayıldığı bir süreci yaşamaktadır.

Baskıların gittikçe arttığı bir dönemde demokrasi mücadelesi verenlerin, demokratik değerlere sahip çıkanların eşitlik, özgürlük ve adalet mücadelesini büyütmeleri gereklidir.

Bir kez daha hatırlatıyoruz ki, bugün adaleti çiğneyenler, her türlü hukuksuzluğu yaparak iktidarlarını sürdürmeye çalışanlar, yarın hukuk ve adalet zeminine en fazla ihtiyaç duyanlar olacaktır.

HDP olarak, demokratik siyaset alanına ve muhalefet partilerine yönelik darbe sürecine boyun eğmeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.

Eş Genel Başkanlarımız ve milletvekillerimiz başta olmak üzere tüm tutuklu vekillerin, belediye eşbaşkanlarının ve demokratik siyasetçilerin özgürlükleri için mücadelemizi büyüteceğiz.

Kerestecioğlu'ndan açıklama

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, Berberoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin dihaber'e şu açıklamayı yapmıştı:

“Gerçekten aslında yargının yeni suçlar yarattığı ve bağımsız olmadığının tamamen ortaya çıktığı karardan birisi bu. Daha önce de ifade etmiştik tutuklu milletvekillerimiz için söylediğimiz çok şey var. Bunun sınırları kalmayacağını da ifade etmiştik. Ancak bu karar çok ağır ve telafisi zor bir karar. Bütün Türkiye gözaltına ya da tutuklu durumda zaten. Milletvekillerinin başına bunun gelmesi, yasama faaliyetlerinin engellemesi de bir başka açı. Bir an önce demokratik siyasete dönülmeli. Bu yol, yol değil. Vekiller tutuklu yargılanmamalıdır. Yargının bağımsız olduğu, insanların adalete ulaşabileceği bir döneme geçmemiz gerekiyor. Bugün bunları yapanların kendilerinin de adalete ihtiyacı olduğu dönemler olacak. O zaman ne yapacaklarını bilemeyecekler. Bütün muhalefeti baskılamak için alınmış karardır.”