T24 LogoT24 Logo
Gündem

HDP Elazığ İl Eş Başkanı'na 'terör propagandası'ndan gözaltı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- HDP Elazığ İl Eş Başkanı Baki Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi, sosyal medyada Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili paylaşımlarında terör örgütü propgandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı

25 Ocak 2018 15:11

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- HDP Elazığ İl Eş Başkanı Baki Yıldırım\'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi, sosyal medyada Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili paylaşımlarında terör örgütü propgandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.
Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütleri hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili sosyal medyadaki paylaşımlarında terör propagandası yaptığı belirlenen HDP Elazığ İl Eş Başkanı Baki Yıldırım\'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından, adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Erkan BAYELAZIĞ DHA HDP ElazığEş Başkanı Baki YıldırımZeytin Dalı HarekâtıTürk Silahlı Kuvvetleri Suriye AfrinHDP ElazığFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24