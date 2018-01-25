HDP Elazığ İl Eş Başkanı'na 'terör propagandası'ndan gözaltı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- HDP Elazığ İl Eş Başkanı Baki Yıldırım\'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi, sosyal medyada Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili paylaşımlarında terör örgütü propgandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütleri hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili sosyal medyadaki paylaşımlarında terör propagandası yaptığı belirlenen HDP Elazığ İl Eş Başkanı Baki Yıldırım\'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından, adliyeye sevk edildi.



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