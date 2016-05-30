HDP Edirne il örgütü binasına polis baskını

HDP Edirne İl Örgütü binasına polis baskını düzenlendi. Baskının gerekçesi öğrenilemedi.

Evrensel'de yer alan habere göre, Edirne'de, Bankalar Caddesi'nde bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Edirne İl Örgütü'ne polis baskın düzenledi.

Baskın sırasında il örgütünde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, baskının gerekçesi de öğrenilemedi. HDP Edirne İl yöneticilerinden Mehmet Şiar, polislerin kendilerine arama kararı göstermediğini belirterek, kimseyi de binaya sokmadıklarını söyledi. Şiar, baskınların keyfi olduğunu ifade ederek duruma tepki gösterdi.