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HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp hakkında fezleke

Yiğitalp hakkında 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılabilecek

24 Ağustos 2017 14:57

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca HDP Milletvekili Sibel Yiğitalp hakkında; 'Terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçlarından fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne gönderilen fezlekede, 28 Ağustos 2016 tarihinde HDP'nin merkez Sur ilçe teşkilatı tarafından olağan kongre düzenlendiği, Yiğitalp'in de burada bir konuşma yaptığı belirtildi.

Fezlekede, Yiğitalp'in Sur’da güvenlik güçlerince PKK mensuplarına yönelik yapılan operasyon hakkında yaptığı konuşmanın, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini, devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçlarını oluşturduğu kaydedildi.

Fezlekede, Türk Ceza Kanunu'nun 314/1-2 maddesinde yer alan, 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, devletin askeri ve emniyet teşkilatını aşağılama' suçu ile ilgili soruşturma yapılmasının, Adalet Bakanı'nın iznine tabi olduğu ifade edildi.

"Dokunulmazlığının kaldırılması yönünde fezleke düzenlenebilir"

Şüpheli hakkında belirtilen suçtan soruşturma izni verildiği takdirde, 'Terör örgütü propagandasını yapmak' suçlarından yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönünde fezleke düzenleneceği de belirtildi.

Adalet Bakanı'nın soruşturma izni vermesi ve yasama dokunulmazlığının kaldırılması halinde Yiğitalp hakkında 'Terör örgütü propagandası' ile 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçlarından 1.5- 7 yıl hapis cezası istemiyle dava açılabilecek.

 

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