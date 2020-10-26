HDP Diyarbakır il eş başkanlarının gözaltı süresi uzatıldı

Parti binalarına yapılan baskınla gözaltına alınan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır ve Yenişehir eş başkanlarının da aralarında bulunduğu 8 kişi, gözaltı sürelerinin uzatılması için adliyeye sevk edildi.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen bir soruşturma kapsamında 22 Ekim’de gözaltına alınan HDP Diyarbakır il eş başkanları Zeyyat Ceylan ve Hülya Alökmen Uyanık, Yenişehir İlçe Eş başkanları Kasım Kaya ve Remziye Sızıcı ile ismi öğrenilemeyen 4 kişi, 4 gündür Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi’nde tutuluyordu.



Eş başkanların da aralarında bulunduğu 8 kişinin 'Abdullah Öcalan’ın Sur ilçesinde asılan posterlerinin partinin il binasında hazırlandığı' gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.



Gizlilik kararının bulunduğu soruşturmada, eş başkanların “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla suçlandığı ifade edildi.