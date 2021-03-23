HDP Diyarbakır İl Eş Başkanları, tahliye edildi

Ekim 2020'de gözaltına alındıktan sonra tutuklanan HDP Diyarbakır İl Eş Başkanları Zeyyat Ceylan ve Hülya Alökmen Uyanık, tahliye edildi.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapmasında, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı ile Yenişehir İlçe Başkanlığı'nda 22 Ekim 2020'de "yasa dışı pankart asıldığı" gerekçesiyle polis tarafından arama yapıldı. Aramanın ardından gözaltına alınan HDP Diyarbakır İl Eş Başkanları Zeyyat Ceylan ve Hülya Alökmen Uyanık, tutuklandı.



HDP Diyarbakır İl Eş Başkanları Zeyyat Ceylan ve Hülya Alökmen Uyanık haklarında "Terör örgütü üyesi olmak" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından açılan davanın 2'nci duruşması, Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.



Mahkeme heyeti, Ceylan ve Alökmen'in tutuklu yargılandıkları davadan tahliye edilmesine karar verdi. (DHA)